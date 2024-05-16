Севастополь второй раз за сутки атакуют вражеские ракеты

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Севастополь второй раз за сутки атаковали вражеские ракеты, причем, как и минувшей ночью, похоже, целью был военный аэродром «Бельбек». Гражданская инфраструктура не пострадала, сообщил губернатор.

Ситуация значительно осложнилась после того, как ВСУ начали бить по Крыму ракетами ATACMS из установок «Хаймарс» в Херсонской области. Их тяжелее засечь и сбить (баллистика), чем запуски SCALP/Storm Shadow с самолетов. Подлётное время сократилось с 8-12 минут до четырех-восьми.

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Местные жители в чатах утверждали, что видели издалека по направлению Северной стороны зарево пожара – предположительно, вновь загорелось топливо. Украинские источники уже тиражируют сообщения о «поражении топливного склада».

Однако даже если это так – трата ракет стоимостью в несколько миллионов долларов на бочку с керосином – сомнительная цена медиа-«перемоги», пусть Украина в ней отчаянно и нуждается на фоне известий об отступлении ВСУ в Харьковской области.

Так или иначе, но помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов недоумевает, почему все потенциально интересующие противника объекты не укрыты под землю, как это было в советское время.

«Дедушки наши все военные объекты защищали, заглубляли, строили ангары. Потому что знали: если ракета однажды прилетит в советский военный аэродром, виноват будет не противник, не блогеры с видео камерой, виноваты будут те, кто допустил поражение советской техники, не сберег сука социалистического имущества, на которое советский народ горбом своим пахал. Но со временем это ценное знание было утеряно», – прокомментировал Живов в своем блоге после отражения атаки на Севастополь.

Ракетному залпу по Крыму предшествовало появление в небе над акваторией Черного моря рекордного числа воздушных шпионов стран НАТО. Они находились в нейтральном пространстве, однако аппаратура позволяет и оттуда наводить вражеские ракеты на полуостров.