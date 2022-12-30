Севастополь за свои 303 млн избавит от проблем двух застройщиков

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Правительство Севастополя заключило договор на снос здания недостроенного гостиничного комплекса в Балаклаве с застройщиком яхтенной марины – ПАО «Мостотрест».

Снос недостроя обойдется бюджету города в 303 миллиона рублей – половину от стоимости его возведения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Здание гостиничного комплекса принадлежит кивескому предпринимателю Алексею Плясу. Он утерждает, что все разрешительные документы у него в порядке, но 100 кв м муниципальной земли он все-таки прихватил под паркинг незаконно. Как и выстроил многоэтажные бетонные коробки в историческом месте, прямо на набережной Балаклавы, что в украинской правовой системе решалось через суд.

В российском правовом поле Пляс также пытался отстоять право на новострой в суде, но это у него не вышло. Свои затраты на возведение комплекса бизнесмен оценил в 10 миллионов долларов, уверяя, что некто предложил выкупить объекты за 1,5 миллиона долларов, то есть фактически – «отжать». А сносить здание никто не будет.

Не собирался этого делать и сам бизнесмен, несмотря на решение суда, обязывающего его это сделать. После того, как все апелляции собственник проиграл, правительство Севастополя в лице ГБУ «Парки и скверы» 13 декабря этого года заключило с ПАО «Мостотрест» договор на выполнение работ по сносу гостиничного комплекса, и сделать это подрядчик должен вплоть до ноября 2026 года. Стоимость контракта составляет 303 миллиона рублей – 14 миллионов уйдет на проектирование и 289 миллионов на непосредственно демонтаж.

«Судьба здания определена. Но куда интереснее другой вопрос: а за чей счёт банкет? Губернатор города Михаил Развожаев пояснял логику происходящего так: «Самостоятельно объект никто не ликвидирует, поэтому мы контрактуем подрядчика, производим снос, потом представляем в судебном порядке возмещение в бюджет. Обращаем на иное имущество владельца», – прокомментировал ситуацию депутат Заксобрания Севастополя Анатолий Пархоменко. – Но вопрос, а есть ли у киевского бизнесмена это «иное имущество», которое можно изъять? Даже если и было, после нескольких лет судов он имел все возможности предусмотреть исход дела и избавиться от активов. А с Киева, как известно, выдачи нет. В итоге получается – за украинский беспредел придётся расплачиваться государственному бюджету, в данном случае – российского города Севастополя».

Депутат отмечает, что беспрецедентные затраты даже невозможно профинансировать в текущем году, чем объясняются заложенные в контракте длительные сроки проведения работ по сносу.

В том, что подрядчик ускорит процесс демонтажа сомнений нет. По контракту в следующем году «Мостотрест» должен переходить с Таврической набережной на набережную им. Назукина, где тоже предстоит снести более 30 нежилых зданий: рестораны, причалы, котельную в районе набережной и площади 1 Мая.

ПАО «Мостотрест», занимавшееся возведением Крымского моста, в конце 2021 года получило контракт на строительство яхтенной марины в Балаклаве на 600 мест, стоимостью 9,4 миллиарда рублей. Завершить работы должны к концу 2025 года.