11.10.2020, Сумы, Игорь Шаповалов
 
Д.Б., Крым, Россия, Севастополь, Украина
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Севастопольца схватили на границе с Украиной – рвался в бандеровский вуз


Сотрудники Госпогранслужбы Украины вблизи населенного пункта Васильевка Сумской области задержали 17-летнего жителя Севастополя, который пытался пересечь границу якобы ради обучения в одном из украинских ВУЗов.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Юноша объяснил, что направляется в Херсон на учебу. Он рассказал, что в поисках знаний прошел через нешуточные скитания. Сначала севастополец хотел попасть на материк через КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом, но оккупанты отказали ему в пропуске.

Тогда молодой человек решился на долгое путешествие. Через нелегально построенный мост он выехал из оккупированного Крыма на территорию страны агрессора. Затем уехал в Брянскую область, где и незаконно пересек границу с Украиной», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на задержанного составили админпротокол, а его дальнейшую судьбу определит суд.

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