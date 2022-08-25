Севастопольцам рассказали, когда закончится транспортный коллапс

Ситуация с транспортными заторами на въезде в Севастополь улучшится в октябре, когда будет завершен очередной этап строительства двухуровневой развязки в сторону Ялты.

Город-герой оказался заблокирован с двух сторон: Ялтинское кольцо превращается в двухуровневую развязку в рамках строительства восьмого этапа трассы «Таврида», а со стороны Инкермана идет реконструкция моста над железнодорожной веткой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас из-за того, что у нас закрыт съезд с Сапун-горы часть автомобильного транспорта идёт через посёлок ГРЭС, через объезд, и как только мы запустим Ялтинское кольцо, запустим движение в сторону Сапун-горы. Очень надеемся, что часть трафика с Инкермана уйдёт, – сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено. – Мы перекрыли движение на съезде с Сапун-горы. Но это позволило нам увеличить сроки ввода самой транспортной развязки. И мы ожидаем в конце сентября – начале октября, что компания «ВАД» нам позволит запустить движение на Сапун-гору и позволит обеспечить все съезды с транспортной развязки. Поэтому здесь приходится искать некий компромисс. Компромисс связан со временем, чтобы сделать быстрее тот или иной участок дороги».

Йено настаивает на том, что одновременного ремонта на въезде в Севастополь нельзя было избежать. Реконструкцию моста в Инкермане планировали с 2020 года, и дальше откладывать было нельзя.

«Были аварийные случаи с обрушением части конструкций путепровода на железнодорожные пути, и не хотелось бы дойти до того момента, когда бы это обрушение привело к каким-то необратимым последствиям и гибели людей. Как можно затягивали время, но дальше времени не оставалось», – заверил Йено.

Ремонт моста в Инкермане должны закончить к концу этого года. Протяженность путепровода составляет 76,5 метров. Под его основание предусмотрена установка 36 буронабивных свай. Подрядчику предстоит переложить все коммуникации под и над мостом, что требует времени и соблюдения определенных технологий. Объектом занимается краснодарская компания «Веста». Стоимость контракта более 480 миллионов рублей.

Контракт на 8-й этап трассы «Таврида» заключили в июне 2020 года с АО «ВАД», которое построило предыдущие 7 этапов. По проекту в финальную часть вошла дорога «Севастополь – Инкерман», путепроводы, мосты и две развязки, в том числе вместо Ялтинского кольца на выезде из Севастополя. Работы разделили на две очереди. Первая – реконструкция автомобильной дороги на Инкерман с переездами через железнодорожные пути. Вторая – строительство транспортной развязки «Ялтинское кольцо». Рабочее движение по 8 этапу будет открыто весной 2023 года.