Севастопольская фабрика фейков въедет в бывший стриптиз-клуб

16.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Правительство Севастополя выделило 72,5 миллиона рублей на ремонт здания бывшего ночного клуба Crystal Music Hal, расположенного на городском пляже «Хрустальный» в самом центре Севастополя.

Клуб ранее предлагал в числе прочих услуг приватный мужской и женский стриптиз, но прогорел. Теперь в освободившемся здании будут сниматься другие шоу.

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После оплаченного из бюджета ремонта помещения займет Информационный канал Севастополя (ИКС), полностью подконтрольный городскому правительству.

Информация о проведении аукциона на подряд по ремонтным работам размещена на сайте госзакупок. Заявку на проведение аукциона подал департамент финансов города. Согласно представленной информации, аукцион в электронной форме должен пройти уже 21 января 2019 года. Завершить работы на объекте планируют к 31 мая, сообщает телеканал НТС.

Здание ночного клуба было также выкуплено за бюджетные деньги — 118 млн руб — еще в конце 2017 года. Тогда планировалось, что ИКС переедет уже в 2018 году. Возможно, этому помешали скандалы вокруг телеканала, которым руководила «понаехавшая» команда во главе с пиарщицей Татьяной Дружняевой.

За год варяги «выдоили» городской бюджет почти на миллиард рублей. При этом на новое оборудование было потрачено всего 50 млн рублей, зато руководство телеканала несколько раз в год отдыхало за рубежом, бесстыдно отчитываясь об этом в соцсетях. Все бы ничего, но при этом позиции губернатора Овсянникова во всероссийских рейтингах резко упали.

Разъяренный чиновник вышвырнул прожорливых пиарщиков вон, но поплатился и за это. Обиженная Дружняева написала целую книгу о том, как Овсянников заставлял ее поступаться журналистскими принципами. При этом она стыдливо умолчала о том, что постановочные сюжеты и ложная информация на ИКСе выходили еще во время ее «медового месяца» с Овсянниковым.

Традиции фейковой журналистики по-дружняевски бережно сохраняет новое руководство телеканала. Скандал разразился после того, как сотрудники пошли на прямой подлог, фальсифицировав кадры общественных слушаний по бюджету. ИКС показал кадры другого заседания, чтобы заявить, будто на слушаниях не было общественности.

Это только самый резонансный эпизод информационной войны, которую вел губернаторский телеканал против Законодательного собрания. Тем удивительней негодование пропагандистов после того, как депутаты урезали им бюджет на 2019 год в 3 раза.

В январе журналисты не уставали жаловаться, что канал ожидает закрытие из-за нехватки финансирования. Однако даже эти стенания, как выяснилось, оказались фейковыми. Накануне жестких выборов в Заксобрание правительство Севастополя каким-то образом изыскало возможность обустроить своих ручных журналистов.