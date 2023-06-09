Севастопольская медицина страдает без финансирования

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Медучреждения Севастополя постепенно погашают задолженность перед поставщиками в 1 миллиард рублей, которая накопилась за несколько лет. Отрасль здравоохранения по-прежнему не получает финансирования пропорционально количеству обслуживаемого населения.

Миграция в город большая, нагрузка на медучреждения растет, а расходы остаются на уровне 6,6 миллиардов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татьяна Гроздова выступая в Заксобрании Севастополя, отметила, что просроченная кредиторская задолженность медицинских организаций сформировалась с 2020-го года.

«Причины тому различные, и мы не будем это обсуждать. Естественно, наше правительство обратилось сначала в Федеральный фонд ОМС, и там как раз обсуждался этот вопрос… Насколько мне известно, этот вопрос был адресован на сайт Совета Федерации и на правительство. Мы в настоящее время ждем этих ответов», – отметила Гроздова.

На погашение долгов Севастополю выделили 303 миллиона рублей, из которых 30 миллионов пошли на погашение кредиторской задолженности. К оплате предоставили документы еще на 70 миллионов, но единоразово погасить долги невозможно. По словам директора ТФОМС ежегодно застрахованного населения в Севастополе пребывает 10-20 тысяч, а на сумме средств, которые по коэффициенту перечисляются в медучреждения, это не отражается.

«На последней коллегии наш руководитель Федерального фонда тоже заговорила о том, что нам нужно пересматривать эти вопросы, и город имеет серьезный вопрос миграции. Мы используем нормативный страховой запас на погашение, так сказать, этих средств. А нам бы хотелось его направлять на повышение базовых ставок», – заверила Гроздова.

Напомним, денег хватает на зарплату медицинскому персоналу государственных больниц, но на обслуживание и ремонт оборудования, закупку лекарств и расходных материалов – уже нет. в 2021 году покрыть долг удалось за счет резервного фонда правительства РФ, куда за помощью обратился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В 2022 город вновь попросил средства, поскольку медицинская страховка не покрывает всех расходов медучреждений. Тогда как в Севастополе проживает льготников больше, чем в среднестатистическом городе, и нагрузка на отрасль больше.