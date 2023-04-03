Севастопольская пенсионерка, поддержавшая Украину, раскаялась и теперь славит Россию

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В Севастополе в короткий срок нашли автора надписи «Слава Украине!» на одном из торговых павильонов в районе Парка Победы.

Ярой заукраинкой оказалась местная пенсионерка, которая снабжала фотографиями чат-бот виртуального антироссийского движения «Желтая лента», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«29 марта 2023 года в районе Парка Победы нанесла надпись «Слава Украине!». Фотографии рисунка я направила в антироссийский телеграм-канал «Жовта стрічка» с целью последующей публикации. Указанное я совершила из-за неодобрения мною специальной военной операции, проводимой нашей страной на территории Украины, – пояснила женщина свой поступок.

«Раскаиваюсь за совершенные действия и приношу свои извинения всем жителям Севастополя и гражданам России. Также хочу предупредить жителей региона от участия в подобных акциях, организованных украинскими спецслужбами – будьте уверены, вас найдут и накажут. Спасибо товарищу майору за моё оперативное разоблачение и доступное разъяснение политики партии. Слава России!», – добавила она.

Несогласие пенсионерки с СВО на канале «Желтая лента» трактовали как сопротивление жителей Севастополя «российской оккупации» и желание жителей города-героя быть неотъемлемой частью Украины, и стойко нести эту миссию.

«Все «ждуны» и лояльные Украине либералы – потенциальные наводчики ВСУ и террористы, – подчеркнул в своем телеграм-канале «Крымский СМЕРШ» блогер Александр Талипов. – Деятельность «Крымского СМЕРШа» направлена именно на выявление тех, кто рано или поздно может совершить преступные действия на территории России. Сегодня они «Червону калыну» в авто слушают, завтра фото ПВО кидают, послезавтра где-то взрывчатку заложат».

По мнению Талипова, если бы в Санкт-Петербурге в своё время подозреваемую в теракте, повлекшем гибель военкора Владлена Татарского, Дарью Трепову взял бы на контроль «СМЕРШ» за антироссийскую деятельность и антивоенные пикеты, привлекли бы к ней внимание, возможно её вовремя бы остановили.

По последним данным Трепову задержали на квартире знакомого, ее допрашивают следователи.