Севастопольские депутаты написали Мишустину и в Думу – требуют ввести наказание за пропаганду ЛГБТ

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Законодательное собрание Севастополя выступило с инициативой ввести административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Подобный законопроект севастопольские депутаты уже инициировали для рассмотрения в Госдуме, но не соблюли процедуру согласования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ранее мы уже голосовали за данный законопроект, и подавляющее большинство его поддержало, – напомнил депутат Алексей Климов. – После этого в Законодательное собрание города Севастополя поступило более 500 обращений юридических и физических лиц в поддержку нашего законопроекта, парламенты субъектов федерации также поддержали наш законопроект. И, если ранее мы принимали решение о поддержке данного проекта, опираясь на поддержку севастопольцев и своё личные убеждения, то на сегодняшний день нас поддержало подавляющее количество жителей нашей страны».

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Как пояснил депутат, предыдущий законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях комитет Госдумы вернул в связи с отсутствием официального отзыва правительства страны. После повторного голосования, документ направят на рассмотрение Кабинета министров РФ.

В настоящей редакции под административное нарушение попадает пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Штраф от 4 тысяч на физических лиц до 1 миллиона рублей на юридических лиц.