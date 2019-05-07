Севастопольские единороссы сдались на милость Москвы

07.05.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Организацией предварительных выборов (праймериз) партии «Единая Россия» в Севастополе займется бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко. Такое решение было озвучено сегодня на политсовете городской организации.

«Мне предложили возглавить оргкомитет. Моя цель, чтобы все участники были оценены по заслугам, не было бы нечистоплотной игры», – сказал адмирал, подчеркнув, что сам баллотироваться не собирается, поскольку работает замглавкома ВМФ РФ.

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По словам экспертов, факт, что формировать партийный список небольшого региона выписали из Москвы целого адмирала, свидетельствует: партийная работа в городе провалена. Городской актив по-прежнему разделен на сторонников героя Русской весны Алексея Чалого и сторонников губернатора Дмитрия Овсянникова.

Присланный в феврале из Москвы в качестве руководителя местной организации депутат Госдумы Дмитрий Саблин не только не примирил враждующие стороны, но и усложнил ситуацию, создав собственную команду из «афганцев» и бывшего актива украинской Партии Регионов.

Губернатор Овсянников, видимо решил, что ему ждать от партии власти уже нечего и распорядился демонтировать по городу 90 рекламных щитов «Единой России». Если учесть, что команда Чалого ведет сепаратные переговоры с оппозиционными партиями, то перспективы у ЕдРа в городе русских моряков совсем не радужные.

О том, что в Севастополе сложилась неприемлемая ситуация заявил вновь прибывший в город секретарь генерального совета ЕдРа Андрей Турчак.

«Это ваше деление на команды Чалого и Овсянникова я не разделяю. Мы именно для этого запускали перезагрузку севастопольского отделения партии, чтобы этого дробления не было, и новый состав Законодательного собрания был бы монолитным», – сказал Турчак.

По мнению наблюдателей, создалось ощущение, что партийный функционер уже отчаялся взять большинство в городском парламенте. Турчак заявил, что в праймериз смогут участвовать члены других партий, а в состав Заксобрания войдут разные политические силы, которые «должны работать на одну общую задачу».

«Не воевать с исполнительной властью города, а работать на его развитие», – подчеркнул Турчак.

Севастополю предложена сложная, как американская избирательная система, схема праймериз. Составлять партийный список будут 50 «выборщиков», которые на 50% будут единоросами, на 50% общественниками. Как изберут выборщиков, непонятно.

Скорее всего, их деятельность сведется к формальной легализации итогов кулуарных переговоров трех конкурирующих команд. Только вот в успех этих переговоров эксперты верят с трудом.