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Католики, которые еще в 2018 году получили здание кинотеатра «Дружба» в центре Севастополя под обещание восстановить существовавший тут до Великой Отечественной войны костёл, до сих пор не приступили к реставрационным работам.

Как оказалось, община не согласна с размером земельного участка, который повторяет коробку здания, не оставляя католикам ни метра прилегающей территории. В частности, община претендует на часть двора расположенной рядом гостиницы «Украина», сообщил её представитель.

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Католики намерены в ближайшее время отправиться к чиновникам городского правительства с новым планом участка, разработанным кадастровыми инженерами.

Интересно, что одновременно курируемая из Киева украинская «правозащитная» группа «Крым SOS» отрапортовала, что Римско-католическая община Севастополя провела праздничную службу, посвящённую Рождеству, на украинском языке. В этом бы не было ничего экстраординарного, если бы не звучащие со стороны властей Украины угрозы захвата Крыма в ближайшее время.

Как известно, в при Украине горсовет Севастополя под различными предлогами блокировал возвращение здания кинотеатра католикам, справедливо опасаясь католической экспансии на каноническую территорию Православной Церкви. Тем более, что на мероприятиях общины «светились» представители местных украинских националистических организаций. Однако после 2014 года казалось, что угроза в условиях России миновала, и депутаты одобрили возрождение костела. Однако теперь сообщение «Крым SOS» явно не будет способствовать выделению дополнительной земли – подача сообщения о службе на украинском языке выглядит как рапорт о ждущей ВСУ «пятой колонне».

В интервью севастопольскому изданию ForPost управляющий севастопольским костёлом Павел Шевцов сообщил, что сейчас службы проходят в квартире, поскольку к реставрации здания костела, в свое время переделанного в детский кинотеатр «Дружба» так и не приступили.

«Сейчас, с учетом миграции, я думаю, в Севастополе до полутысячи людей, исповедующих римский католицизм, – отметил Щевцов. – Хочу подчеркнуть: мы – католики-севастопольцы. Мы учимся, работаем здесь, платим налоги. В контексте происходящего в мире у нас своя, четкая, севастопольская позиция. Мы севастопольцы и живем по-севастопольски. Других вариантов нет».

Делегат от Ватикана в пастырском округе Римско-католической церкви в Республике Крым и Севастополе, епископ Яцек Пыль рассказал «ПолитНавигатору», что службы традиционно проходят на двух языках – на русском и на украинском.

«Мы не делаем на этом политических акцентов, мы все дети одного Бога, – заверил епископ. – И службу ведем на любом языке, даже на латыни. Несколько лет назад на рождественскую службу пришли студенты из Африки, и по их просьбе мы вели богослужение на испанском языке. Но в Крыму это уже стало за правило вести службу на русском и на украинском языках. Я здесь служу уже больше 10 лет, и всегда так было».