Севастопольские рестораторы просят губернатора снять ковидные ограничения

Представители сферы общепита Севастополя просят губернатора города разрешить им работать без преград, сняв коронавирусные ограничения.

Об этом говорится в совместном обращении, опубликованном в сообществе «Крым на тарелке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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К губернатору обратились представители крупнейших севастопольских кафе, баров и ресторанов. По их словам, государственные меры поддержки бизнеса неэффективны, из-за чего сфера общепита находится на грани исчезновения.

«Мы, предприниматели города Севастополя, работающие в сфере общественного питания, обращаемся к вам – уже второй год наша отрасль находится на грани выживания. В связи с постоянными ограничениями в работе, мы не в состоянии оплачивать свои расходы. Вместе с нами на грани выживания оказались предприятия смежных отраслей.

Меры поддержки, анонсированные государством и выделяемые нашей сфере, неэффективны. Вы даете кредиты, но не даете работать. Нам просто нечем платить по счетам. Новые кредиты загоняют нас в еще большие долги. Замкнутый круг, из которого мы не можем выбраться уже два года.

Мы теряем кадры, предприятия закрываются. Многие из нас оказались на грани банкротства. Михаил Владимирович, объясните, пожалуйста, жителям города, гостям города и нашим сотрудникам, почему вы приносите в жертву нашу индустрию», – говорится в обращении.