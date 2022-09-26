Севастопольские студенты вызвались разработать важнейший для живучести корабельных экипажей агрегат

26.09.2022  20:16 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь


Студенты севастопольского политеха получили задание изготовить механизмы для военных кораблей, которые на территории России не производятся.

Работу будущие магистры СевГУ будут выполнять на базе «13-го судоремонтного завода Черноморского флота» в рамках программы по импортозамещению, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Студенты севастопольского политеха получили задание изготовить механизмы для военных кораблей, которые на территории России...

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Магистрантам по профилю обучения «Обратный инжиниринг» предстоит спроектировать и усовершенствовать двухпоршневой компрессор, который используется в холодильных установках на кораблях и в России не производится. Завод предоставит институту образец изделия, на основе которого студенты соберут аналогичное устройство, при этом улучшив его характеристики. Впоследствии производство должно стать серийным.

«На военном корабле работают и живут люди. Чтобы команда питалась – необходимы продукты. Чтобы продукты не пропали, некоторые из них замораживаются, а некоторые охлаждаются. Для этого необходимы специальные компрессоры, которые сейчас в России не производятся. Агрегаты импортного производства фирмы BITZER ранее ставили на военные корабли. В связи с санкциями новые агрегаты мы приобрести не можем, вследствие чего продукты на корабле хранить негде», – рассказал директор «13 судоремонтного завода Черноморского флота» Павел Флоря.

Работу планируется разделить на этапы: разработку комплекта конструкторской документации устройства в соответствии с ЕТКС для постановки его на производство, создание опытного образца и запуск его «в металле», запуск серийного производства механизма. В СевГУ рассчитывают, что результаты работы магистрантов удастся представить к весне следующего года.

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