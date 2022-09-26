Севастопольские студенты вызвались разработать важнейший для живучести корабельных экипажей агрегат

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Студенты севастопольского политеха получили задание изготовить механизмы для военных кораблей, которые на территории России не производятся.

Работу будущие магистры СевГУ будут выполнять на базе «13-го судоремонтного завода Черноморского флота» в рамках программы по импортозамещению, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Магистрантам по профилю обучения «Обратный инжиниринг» предстоит спроектировать и усовершенствовать двухпоршневой компрессор, который используется в холодильных установках на кораблях и в России не производится. Завод предоставит институту образец изделия, на основе которого студенты соберут аналогичное устройство, при этом улучшив его характеристики. Впоследствии производство должно стать серийным.

«На военном корабле работают и живут люди. Чтобы команда питалась – необходимы продукты. Чтобы продукты не пропали, некоторые из них замораживаются, а некоторые охлаждаются. Для этого необходимы специальные компрессоры, которые сейчас в России не производятся. Агрегаты импортного производства фирмы BITZER ранее ставили на военные корабли. В связи с санкциями новые агрегаты мы приобрести не можем, вследствие чего продукты на корабле хранить негде», – рассказал директор «13 судоремонтного завода Черноморского флота» Павел Флоря.

Работу планируется разделить на этапы: разработку комплекта конструкторской документации устройства в соответствии с ЕТКС для постановки его на производство, создание опытного образца и запуск его «в металле», запуск серийного производства механизма. В СевГУ рассчитывают, что результаты работы магистрантов удастся представить к весне следующего года.