Севастопольские торговые центры беззащитны в случае атаки террористов – ветеран «Альфы»

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Запланированных к установке 600 бетонных укрытий в Севастополе будет достаточно, чтобы уберечь горожан от обстрелов, но с охраной торговых центров в городе беда.

Такое мнение «Первому севастопольскому» высказал замруководителя Севастопольского филиала Ассоциации ветеранов «Альфы», председатель регионального отделения «Отцы России» Виталий Мефаник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Севастополе порядка 200 остановок общественного транспорта, где достаточно разместить бетонные укрытия, а остальные – в места массового пребывания людей, на пляжи, какие-то спортивные объекты и концертные залы. При размещении такого количества защитных укрытий, а город планирует их закупить около шестисот, думаю, этого будет достаточно», – считает эксперт.

В тоже время, по его словам, уроки трагедии в «Крокус сити холле» не сделаны – хозяева торговых центров и концертных залов по-прежнему пользуются услугами ЧОПов, где у охранников главное оружие – дубинка и электрошокер.



«После трагедии в «Крокусе» видно, что наше общество и жители города Севастополя стали внимательнее и ответственнее. Но у нас есть такие объекты, где не работает пожарная сигнализация, отсутствуют средства для тушения пожаров. По вооружённой охране, что можно сказать: в Севастополе достаточно охранников 6 категории, которые имеют право использовать огнестрельное оружие. Но, зачастую, коммерческие структуры в целях экономии не используют вооружённую охрану, а используют охранников низких категорий с электрошокерами и дубинками резиновыми. Этого будет недостаточно. И на законодательном уровне было бы неплохо обязать собственников торговых центров, концертных залов, при проведении каких-то массовых мероприятий – привлекать вооружённую охрану. Пусть в небольшом количестве, но всё равно это повысит шанс для отпора террористам, либо другим преступникам, если они будут планировать проведение каких-то терактов», – заключил Мефаник.