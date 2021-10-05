Севастопольский космонавт помог двум актёрам впервые попасть на МКС

05.10.2021 18:54 (Мск), Севастополь, Елена Острякова

Космический корабль с первым в мире киноэкипажем пристыковался сегодня к МКС.

Уроженцу Севастополя космонавту Антону Шкаплерову пришлось производить стыковку в ручном режиме, т.к. с автоматикой были проблемы.

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Этот рейс уникален тем, что командир управлял «Союзом» один, без помощи бортинженеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зато в составе экипажа Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Они пробудут на МКС 12 дней и снимут кинофильм «Вызов». Кинокартина о женщине-враче, которая летит на орбиту для спасения жизни космонавту. Впервые в истории художественной кинематографии съемки пройдут за пределами планеты Земля.

Ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала утром с Байконура.

«Это что получается, Пересильд – первая в мире актриса, которая снимется в открытом космосе? То есть прям ВОШЛА В ИСТОРИЮ?», – позавидовала актрисе скандальная телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

«Супер! Новый мир наступает непрофессиональных полетов в космос. Когда то на самолетах летали тоже только профессионалы. А сейчас все желающие – и желающих миллионы. Через какое то время и в космос будем летать быстро и дешево. Рогозин и Маск молодцы!», – восхищен политолог Сергей Марков.