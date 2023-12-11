Севастопольский общественник призвал ввести запрет в Крыму на авто с номерами Украины

Запретить автомобили с украинскими регистрационными номерами в Крыму и Севастополе, ввести более жёсткую политику в отношении переселенцев из новых регионов РФ.

С такими предложениями выступил председатель русской казачьей общины «Соболь» Владимир Тюнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мужчина, который привез свою семью сюда – для того, чтобы защитить от возможных налетов, бомбежек и боевых действий, должны в течение недели расселить, а потом ехать и воевать, защищать свою Родину. Но все больше и больше остаются здесь, возмущаются, что им не дают работу», – сказал общественник.

Поводом для возмущения Тюнина стало видео из «чат-рулетки» с двумя переселенцами из Харькова, которые признаются, что живут в Белгороде в предоставленной государством квартире, получают пособие по 10 тысяч рублей в месяц, но деньги перечисляют на нужды ВСУ. В квартире переселенцев на стене висит портрет Степана Бандеры, и они публично его прославляют.

«И что удивляет: ведь те, которые называют себя беженцами – моральные уроды, которые приезжают сюда, получают квартиру, получают ежемесячное содержание от нашего государства, они еще хают государство, которое приняло их, хают наш строй, говорят, что они приверженцы Бандеры. И ещё умудряются те деньги, а у нас государство по 10 тысяч рублей на человека выделяет ежемесячно, отправляют знакомым на Украине, чтобы те переправляли на АТО. Вы представляете, что это такое? Эти уроды на камеру ещё умудряются этим хвастаться! Господа ФСБ, правоохранители, когда «товарищ майор» уже к ним придёт? И таких много. Может быть, давайте мы действительно с вами, во-первых, деньги, которые идут на их содержание, направим действительно на благие дела или регионов, или наших боевых действий? А те средства, которые запланированы на беженцев, так, подождите, у нас много рабочих мест в дворниках и разнорабочих», – указал Тюнин.

По его словам, сегодня большое количество беженцев переехали в Крым и Севастополь. Периодически кого-то из них задерживают за противоправные действия, которые они осуществляют в интересах СБУ, а также «недогосударства Окраина».

«Я уже тоже записывал ролик и говорил о том, что посмотрите, сколько машин с украинскими номерами ездят по Севастополю. Потом мы ищем и думаем, а кто же запускает БПЛА, а кто, извините меня, способствует тому, чтобы какая-то информация доходила до Министерства обороны Украины, до Службы безопасности Украины. Я считаю, что Крым и Севастополь сейчас прифронтовая зона, здесь не должно быть беженцев. Если ты приехал сюда из регионов, которые вошли сейчас в состав России, почему до сих пор у вас украинские номера? Я помню, как достаточно быстро мы обменяли эти украинские номера с этими украинскими флажками. Хоть у меня всегда на моей машине украинский флажок был прикрыт русским флагом. Так самое интересное – почему их отсюда не убирают? Если ты приехал сюда с территории тех областей, которые вошли в состав России, то обменяйте номера. А если у тебя украинские номера, что тебе вообще здесь делать? И вы знаете, уже это всё настолько накипело, я это слышал от своих соратников, от знакомых, что уважаемые господа, наверное, пожёстче надо работать», -заявляет глава общественной организации.

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«Я бы очень радовался, чтобы на территории Севастополя и Республики Крым не было ни одной машины с украинскими номерами. Извините меня, войну в белых перчатках не выиграть. И иногда достаточно жёсткие меры бывают не только оправданными – они бывают необходимы. И я думаю, что вот в этом вопросе меня поддержат все», – уверен Тюнин.