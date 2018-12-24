Севастопольский общественник заявил, что ему хотят отрезать голову

24.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева



Общественник Геннадий Сидоров утверждает, что его жизни и здоровью угрожает администрация и владельцы рынка «Зевс» на Северной стороне Севастополя.

Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке».

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По его словам, история началась в начале декабря, когда Сидоров по поручению депутата, помощником которого он является (ни фамилия, ни орган не указаны), отправился на улицу Богданова, чтобы удостовериться: строители пилят корни у деревьев. Факт подтвердился. Сидоров произвел фото и видео съемку.

«Строитель позвонил по телефону, и через несколько минут подошли двое человек… С ходу посыпались оскорбления и прямые угрозы.

Дословно: «Тебе что голову проломить? Или попросить что бы тебе ее проломили? Чтобы ты тут не ходил и не снимал?» – написал Сидоров у себя в «Фейсбуке».

Напуганный общественник написал заявление об угрозе жизни и здоровья в полицию. Однако после посещения участкового он получил новые угрозы. Дело было ночью, когда Сидоров отправился в магазин за свежим хлебом. По его словам, к нему подошли некие люди (имена и должности он не называет) и потребовали, чтобы он забрал свое заявление.

«Они угрожали мне расправой вплоть до летального исхода. Обещали голову отрезать. Я не «бэтмен» и супер герой, чтобы за угрозы физической расправы вплоть до убийства, выколачивать дурь из «этих хороших и уважаемых людей». А прессовать и еще делать из меня виноватого это перебор», – написал Сидоров.

Он написал новый пост в «Фейсбуке» и разместил видео. Однако угроз представителей рынка общественнику ни в первый, ни во второй раз на видео зафиксировать не удалось.