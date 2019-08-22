Севастопольский парламент поделят Чалый, Витко и Овсянников

22.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

В новый состав заксобрания Севастополя пройдут три партии — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, но депутаты будут разделены на три блока не по партийному принципу.

Об этом сегодня «Коммерсанту» заявил политолог Иван Чихарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политолог считает, что «важной силой» останется блок сторонников Алексея Чалого. Другой блок, по мнению эксперта, может быть создан вокруг силовиков — адмирала Александра Витко и руководителя Росгвардии в Севастополе Сергея Колбина (идут в парламент от «Единой России»).

«Третью силу» будут представлять люди, выдвижение которых «так или иначе» согласовывалось с экс-губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым и которые «могут примкнуть к любому блоку».

Господин Чихарев считает, что коалицию придется создавать врио губернатора города Михаилу Развожаеву (назначен 11 июля).

«Для реализации ФЦП, для развития города нужна совместная конструктивная работа депутатов с правительством. А Алексей Чалый сможет коалицию собрать только против кого-то»,— сказал Чихарев.

Он также напомнил, что Владимир Путин на встрече с Михаилом Развожаевым в августе рекомендовал ему в работе опираться «на тех людей, которые хорошо знают регион», в том числе на депутатский корпус. Господин Чихарев уверен, что президент имел в виду как раз группу сторонников Алексея Чалого.