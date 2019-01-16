Севастопольский политик подозревает бывшего министра обороны в намеренной провокации

16.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Председатель севастопольского отделения партии «Родина» Иван Комелов считает, что против него как потенциального участника предстоящих выборов в городское Законодательное собрание была совершена провокация, в которой он подозревает политических оппонентов.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

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«Случилось происшествие с моим автомобилем. Когда я начал анализировать, у меня возникли основания полагать, что случившееся со мной, имеет иной подтекст», – сказал Комелов.

Он сообщил, что 10 января некий гражданин специально прыгнул на его стоящий автомобиль, чтобы инсценировать ДТП. Как выяснил политик, мужчина, проживающий в Северном Крыму, куда приехал из Узбекистана, не смог объяснить, что он делал в спальном микрорайоне Севастополя.

Медики зафиксировали у него сотрясение мозга, перелом ребра и повреждение печени, однако пострадавший так и не подал заявление в полицию и не прошел судмедэкспертизу.

Комелов высказал предположение, что травмы были получены мужчиной раньше. Он обратился с заявлением по поводу инцидента в районное отделение полиции.

Хотя правоохранительные органы не делали публичных заявлений, инцидент широко освещается в СМИ аффилированных с бывшим министром обороны Украины Павлом Лебедевым, который считается одним из главных застройщиков в городе. В декабре Комелов выиграл у Лебедева суд о защите чести и достоинства.

«В июне некие люди пытались шантажировать меня информацией о моем сыне. Они пообещали не обнародовать ее, если я не буду выдвигать никаких исков. Имя названо не было, но единственный человек, с которым у меня были трения, это был Павел Лебедев. Я тогда обратился в правоохранительные органы», – сказал Комелов.

Стоит отметить, что в Севастополе Комелов известен как общественник и активный борец с незаконной застройкой.