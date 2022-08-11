Севастопольский политолог рассказал о настроениях в Херсоне и Мелитополе накануне референдумов

Новости Украины

Запорожская и Херсонская области накануне референдума переживают патриотический и гражданский подъем сродни Крыму образца 2014 года.

Об этом в эфире телеканала СТВ заявил политолог, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Сергей Юхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, на съезд «Мы вместе с Россией», где было объявлено о начале процедуры подготовки референдума в Запорожской области, приехало больше делегатов, чем ожидалось. Люди были готовы сидеть на ступеньках, стоять в проходах, но быть свидетелями исторических событий.

«Мы крымчане, севастопольцы, которые уже пережили 2014 год и вот такой же подъем, – отметил Юхин. – Я думал, что больше такого не увижу. Скажем так, было бы удивительно еще раз это пережить, но мы это переживаем! Я был перед этим в Херсоне, и вот теперь в Мелитополе – событие невероятное большое. И мы просто почувствовали, вся севастопольская делегация, что это действительно наши люди, которых просто держали в плену, и наконец-то они вырвались, радуются этой свободе и радуются движению в Россию».

По словам эксперта, главный страх жителей освобожденных территорий – это возвращение под контроль Украины. Поэтому для них очень важно присутствие российских делегаций на их земле. Надежды и чаянья по отношению к России связаны с повышением социальных стандартов до уровня российских, модернизацией инфраструктуры, прежде всего – транспортной, и гарантиями безопасности.

«Многие из них бывали в Крыму, видели «Тавриду», видели, как модернизируется и меняется все, и они хотят, чтобы как можно скорее это произошло и у них, – подчеркнул Юхин. – Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин приезжал, уже есть планы по большому строительству и капитальному ремонту дорог. И это все очень нравится. И самое главное, что они хотят – это будущего для своих детей в сильном социальном государстве, которым является Россия».