05.09.2019, Севастополь, Иван Потемкин
 
economics, Крым, Общество, Политика, Россия
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Севастопольский порт банкротят под шумок «западных санкций»

Массовые сокращения работников начались в Севастопольском морском порту.

Об этом пишет издание «Примечания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным издания, работы лишатся 120 человек — в частности, те, кто работает на буксирах, а сами буксиры решено продать.

Санкции против порта действуют уже пять лет, однако никто из чиновников даже не попытался адаптировать грузовую гавань под новые реалии и продумать совместно с материком другую логистику.

В январе начальник Главного контрольного управления правительства города Сергей Елизаров обнародовал предварительные результаты проверки хозяйственной деятельности предприятия.

По его словам, Севморпорт ведут к преднамеренному банкротству.

В частности, г-н Елизаров рассказал о необоснованном списании имущества, занижении стоимости имущества и о том, что причалы порта используют частные компании, а ГУП не получает от этой коммерческой деятельности никаких доходов.

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