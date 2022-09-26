Севастопольский ресторатор Балицкий ушёл добровольцем на фронт

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Новости Украины

Сын главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого оставил ресторанный бизнес в Севастополе и вступил в добровольческий батальон имени Павла Судоплатова.

Об этом сообщил телеграм-канал «Запорожский вестник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Александр Балицкий официально является владельцем бара «ЕАТ МЕ» и кафе «Инжир» в центре Севастополя, ресторана «Облико Морале» в остановочном комплексе «Парк Победы». В украинских СМИ особо негодовали по поводу того, что в севастопольских ресторанах Балицких делают 10-процентную скидку российским военнослужащим, одетым по форме, или при предъявлении военного билета.

На службу в добровольческий батальон имени Павла Судоплатова сейчас принимают жителей со всей области. Кандидаты должны подходить по нескольким показателям. В первую очередь, это хорошее здоровье и наличие воинской специальности.

Ранее Евгений Балицкий заявлял, что в регионе на переходный период не планируется призыва в армию или мобилизации, однако местные мужчины могут вступать в добровольческие подразделения для защиты своей земли.

Напомним, это второй приданный огласке случай мобилизации сыновей руководителей регионов. Сын главы Крыма Олег Аксенов уже проходит военную подготовку на территории одной из частей Черноморского флота РФ в Севастополе.