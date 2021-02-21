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21.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Наука, Образование, Россия, Севастополь, Украина
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Севастопольский университет выступил с заявлением в связи с включением в санкционный список Украины

Новости Украины

В Севастопольском госуниверситете удивились и обрадовались включению вуза в украинские санкционные списки, посчитав, что это будет способствовать раскрутке университета на мировом уровне.

Об этом заявил ректор СевГУ Владимир Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это решение, на мой взгляд, способствует раскрутке Севастопольского государственного университета на мировой арене. Понятно, что решение украинских властей попадает не только в украинские и российские ленты новостей, но и в новости ближнего и дальнего зарубежья. Я думаю, что многие заинтересуются, что же это за явление – Севастопольский университет, раз его поставили в один ряд с сетью «Спортмастер» и предприятиями Медведчука. Подумают, что мы ребята очень крутые, раз целое государство на нас ополчилось. Я думаю, что теперь люди хотя бы заглянут на нашу страницу в интернете», – сказал Нечаев.

Он напомнил, что до сих пор ни одно образовательное учреждение не попадало в списки антироссийских санкций.

«Было много антироссийских санкций, но я не слышал, чтобы в них попадали университеты. Нужно было совершить выдающееся, чтобы из всех университетов России выбрали именно нас. Как говорил Ленин, если нас перестали ругать, значит, мы делаем что-то не так. Я думаю, если нас отправили в санкционный список, значит, мы делаем все так», – сказал Нечаев.

По его мнению, решение украинских властей говорит о том, что Севастопольский государственный университет «представляет значимую величину, на которую стоит обращать внимание даже целому президенту Украины».


«Никакой антиукраинской политики университет не реализует. Возможно, каким-то образом это связано с динамикой развития университета, его технологической составляющей, которая вызвала опасения украинских властей. Наверное, для нас это признание весомости и значимости Севастопольского университета.

У нас есть украинские студенты. Раньше их было больше. Сейчас они уже не составляют большинство иностранных студентов. Последние годы приезжают в основном ребята из Донецка и Луганска. Возможно, для семей с Украины эти санкции станут ограничением на поступление. Но в целом абитуриенты с Украины не слишком нацелены на российские вузы. В основном поступает те, чьи семьи предполагают переезд в Россию. Они выбирают наш университет, потому что у нас очень серьезный набор востребованных специальностей: технических, гуманитарных, социально-экономических», – сказал Нечаев.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против 18 компаний, среди которых помимо Севастопольского государственного университета сеть магазинов «Спортмастер, зарегистрированные в России компании: “НЗНП Менеджмент”, “Новошахтинский завод нефтепродуктов”, “Фармацевт плюс”, “Дон Экспорт”, “ИСС-Софт”, “ИндаСофт”, “Роузвуд Шиппинг”, “Донские Угли”, “БИОТЭК”, “Гемодженикс”, “Медоборудование”, “Тосол-Синтез трейдинг”.

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