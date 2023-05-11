Севастопольский винодельческий завод готовят к банкротству и распродаже, – депутат

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Севастопольский винодельческий завод (СВЗ) готовят к банкротству и выводу активов.

Здание предприятия и 800 га виноградников заложены в банке под 160 миллионов рублей кредитов, а проценты по выплатам заложены в себестоимость продукции и не позволяют получать прибыль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Положение госпредприятия в своей авторской программе «Внимание» на «Первом севастопольском» описывает депутат заксобрания Севастополя Антон Пархоменко. По его инициативе депутаты поставили задачу Контрольно-счётной палате провести проверку СВЗ и выяснить, по какой причине работающее винодельческое предприятие находится в бедственном положении и приносит одни убытки.

«Как установила проверка, привлечение банковских кредитов руководством винзавода не способствовало его развитию – а даже наоборот. В результате этих манипуляций предприятие получило взаймы более 160 миллионов рублей, и сейчас есть высокие риски утраты недвижимого и движимого имущества: за долги завод может ответить не только своими цехами, но сельскохозяйственной землёй площадью более 800 га. Передачу имущества в залог в 2021 году официально согласовали ДИЗО и Департамент сельского хозяйства, – подчеркивает Пархоменко.

– Банком уже заявлено требование обратить взыскание на это имущество. А моделирование ситуации показало высокую степень именно такого исхода событий… В целом объёмы и динамика денежных поступлений и выбытий свидетельствуют о неэффективном управлении денежными потоками ГУП «АО «СВЗ», делают вывод аудиторы. И констатируют, что действенных мер по спасению предприятия Департамент сельского хозяйства не предпринимал. Подобных неприятных, но объективных фактов в отчёте содержится много».

Обращает на себя внимание тот факт, что действующий директор Департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова пришла на этот пост как раз с управленческой должности в СВЗ – она трудилась на посту заместителя директора. Давая характеристику экономического положения предприятия, Скорюкова заявила, что тяжелая ситуация возникла уже давно.

«Винодельческий завод, хотелось бы отметить, многие годы находится в достаточно сложной финансовой ситуации. Говорить о том, что эффективно оно работает сейчас – да, я могу это сказать, что эффективно, потому что предприятие находится в полном цикле своей работы», – пояснила экс-замдиректора предприятия.

Контрольно-счётная палата предлагает губернатору Севастополя рассмотреть риски банкротства винзавода и принять меры по сохранению активов в собственности города. А сама ситуация заслуживает рассмотрения как минимум на заседании правительства.