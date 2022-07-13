Севастопольский волонтёр рассказал о реакции жителей Старобельска на прибытие россиян

13.07.2022  19:49 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Группа севастопольских добровольцев вернулась из Старобельского района, где помогала налаживать мирную жизнь.

Больше двух месяцев в этой командировке провел координатор волонтерского штаба «Мы вместе — Севастополь» Павел Харламов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Группа севастопольских добровольцев вернулась из Старобельского района, где помогала налаживать мирную жизнь. Больше двух...

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В интервью телеканалу СТВ он рассказал, что жители Старобельска изначально с недоверием относились к российским военнослужащим и волонтерам. Но это длилось недолго.

«Город Старобельск находится на севере Луганской области. Это логистический центр. Сам город мало пострадал от военных действий, но когда оттуда выходили вооруженные украинские формирования, они запустили кассету градов по городу с ближайшей горы, – отметил Харламов.- Рубежное освободили 13 мая, и ВСУ там держали оборону довольно долго, город пострадал сильно.

Поражено много домов, но самое большое впечатление произвело то, что со стороны Старобельска дома стоят целые, а со стороны Лисичанска – полностью обрушенные подъезды, выгоревшие квартиры. Видели такие вещи, мягко говоря, не совсем понятные: когда разобран подъезд в 5-этажном многоквартирном доме, чтобы в этом месте прятался танк. И было несколько часовых, которые не выпускали из этого подъезда. Я был в Волновахе, в Попасной, в Рубежном, и чем дольше всушники обороняют город, тем больше там ждут русских солдат».

Координатор волонтерского штаба добавил, что и к русским солдатам изначально было настороженное отношение, поскольку украинские занимались мародерством, выгоняя людей из квартир якобы для нужд армии.

«Первоначально люди были испуганы, – отметил Харламов. – Во-первых, они не очень понимают, что ждать от россиян. Потом у них происходит разрыв шаблона: украинская пропаганда говорит о том, что русский солдат – неадекватный орк, а они встречаются с русским солдатом, который ведет себя вежливо, помогает разбирать завалы, тушить пожары и делится своим пайком. Тоже самое происходит и с волонтерами».

Для жителей освобожденных территорий помощь Севастополя – это помощь жителей большой страны и признак того, что скоро они сами станут ее частью.

«Если мы туда приехали, если мы налаживаем мирную жизнь, это значит, что будет Россия, – подчеркнул Харламов. – Они понимают, что мы приехали туда надолго, и сейчас очень радостно относятся к российским делегациям. Это большая ответственность для нас, потому что мы не можем их подвести – все, что обещаешь, нужно выполнять любой ценой».

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