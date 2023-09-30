«Севастопольского Мавроди» отпели недалеко от могилы Януковича-младшего

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В Севастополе в храме на Братском кладбище на Северной стороне (известном тем, что, помимо героев Крымской войны, тут покоятся и авторитетные люди из 90-х, а также утонувший на Байкале младший сын экс-президента Виктора Януковича) сегодня отпевали коммерсанта Сергея Кондратевского (настоящая фамилия Шурига) – «севастопольского Мавроди».

В 2015 году его не пустили в Крым, после чего Кондратевский назвал Россию «недоразвитой страной». Коммерсант также заявлял, что русские в Европе ведут себя позорно, сморкаясь на пол. Однако в 2017 году Шуриге удалось вернуться на полуостров, и он даже заявлял о планах по строительству отеля. Все антироссийские заявления при этом были вычищены со страниц в соцсетях.

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После развала СССР Кондратевский был известен как крупнейший предприниматель и меценат Севастополя – именно он спонсировал фестиваль «Звёздный прибой», куда привозил артистов первой величины, включая Аллу Пугачеву. Поначалу мало кто догадывался о его болезненной тяге к махинациям. Прозрение наступило тогда, когда развалился местный аналог «МММ» – «Церковный банк», возглавляемый Кондратевским, в результате чего тысячи людей потеряли все свои средства.

Кстати, покровителем и бизнес-партнером Шурыги считался тогдашний представитель президента Украины в Севастополе Иван Ермаков. Ни он, ни Шурига в результате развала банка практически не пострадали. Зная о грядущих последствиях, они вывели кое-какие активы, и только разводили руками, глядя на обнищавших и плачущих пенсионеров.

Правда, на Кондратевского завели громкое уголовное дело, которое длилось многие годы. Однако ни расследование, ни народный гнев не помешали миллионеру в 2006 году сколотить именной избирательный блок.

От проекта Кондратевского во власть прошли несколько депутатов, попавших в городской и районные советы. Впоследствии члены «Блока Кондратевского» стали верными холуями самого антироссийского гауляйтера времен украинской оккупации Севастополя – пана Куницына.

В то время Кондратевский, почуяв запах удачи, создает и возглавляет фонд Сергея Куницына. Естественно, что через этот фонд прошло немало денег предназначавшихся городу, но осевших в карманах указанных фигурантов.

После отставки Куницына, Кондратевский последовал за своим боссом в столицу Украины, где долгое время «не отсвечивал». Во время вхождения Крыма и Севастополя в состав России от Кондратевского никто не услышал никаких заявлений. Его политическое кредо хорошо иллюстрирует персонаж кинофильма «Свадьба в Малиновке», меняющий буденовку. Да и наглядно подтверждает соратник Иван Ермаков, который из «Сильного украинца», в одночасье превратился в «Патриота России».

Чем Кондратевский занимался в Киеве? С его именем связывают попытку совместно с одесским мошенником рейдерского захвата киевского предприятия, принадлежащего бывшему депутату Севастопольского горсовета Евгению Казьмину.

И поначалу все было даже хорошо для Шуриги, Казьмину с полгода пришлось есть баланду в киевском СИЗО. Однако тот, используя свои связи в «добробатах» и киевской власти, в конце концов, отбился, а Кондратевскому, опасавшемуся серьезных последствий, пришлось вернуться в Крым, где он тоже не смог не отметится. В СМИ раскручивалась информация о том, как он на земле сельхозназначения пытался строить гостиницу, распуская слухи, рассчитанные на недалеких людей, якобы эта гостиница возводится для рабочих, которые в будущем должны были выращивать фундук. Судя по всему, проект так и не был реализован.

Сам Кондратевский утверждал, что в последние годы жил в Москве, но известно, что скончался он после болезни в Симферополе.