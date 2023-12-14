Севастопольскому «ждуну» дали 500 рублей штрафа и возможность выехать – теперь он поливает грязью Россию из Европы

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Севастопольский «ждун», фотографировавший клочки бумаги с надписью «Крым – це Украина» на фоне разрушенного ракетным ударом штаба Черноморского флота, сбежал за границу и записал ролик с проклятьями в адрес своих бывших земляков, поддерживающих Россию.

Дубравского вычислили вскоре после нашумевшего в социальных сетях снимка с клочком бумаги в руке на фоне дымящегося здания штаба флота ЧФ. Это было далеко не единственное фото, сделанное в таком стиле – неаккуратная надпись на клочке бумаги, зажатом в ладони. Дубравский отправлял их на украинские пропагандистские каналы, получая за это небольшую плату.

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Привлечения к ответственности автор фотопасквилей не боялся – он состоит на учете у психиатра. А, может, еще и потому, что инициалы Дубравского позволяют предположить его ближайшее родство с известным в Севастополе адвокатом. Но после задержания взволнованный «больной» лепетал на видеокамеру извинения перед севастопольцами и жителями всей России, и уверял, что Крым является частью России.

«Я глубоко раскаиваюсь в том, что фотографировал лист с надписью «Крым – це Украина» и развешивал желтые ленточки в городе Севастоле. Обязуюсь не поступать так впредь. Я поддерживаю СВО и желаю скорейшего уничтожения киевского нацистского режима», – уверял Дубравский.

Так или иначе, но «ждуну» дали возможность выехать из России за границу. На портале судебных решений есть вердикт за 2 октября со смехотворным штрафом в 500 рублей, назначенным Дубравскому за нецензурную брань в публичном месте.

«Смягчающим обстоятельством суд признает признание вины, раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств судом не установлено», – говорится в приговоре, вынесенном судьёй Кириленко.

Теперь из-за границы осмелевший Дубравский решил ответить крымчанам и общественной инициативе «Крымский СМЕРШ», которая помогает выявить «ждунов» и предателей.

«Животное, а почему ты сбежал не на Украину и не на фронт, почему не гниешь в окопах? Да, теперь на тебя будет заведено уголовное дело, и ты будешь объявлен в розыск, рано или поздно ты будешь экстрадирован. Всё твое имущество будет национализировано, а вот родственники, а родственники скажут ещё тебе спасибо» – прокомментировал видеообращение Дубравского автор инициативы «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов.