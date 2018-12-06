06.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева
 
Общество, Россия, Севастополь, Украина
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Севастополю дали больше прав

Государственная дума РФ приняла сегодня в третьем чтении закон расширяющий полномочия муниципалитетов города Севастополя по развитию физической культуры и спорта, передает корреспондент «Политнавигатора».

«Аналогичные полномочия есть у депутатов двух других городов федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь у Правительства Севастополя тоже есть возможность властям Севастополя наделить наши муниципалитеты полномочиями в этом вопросе», – пояснил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, который является автором законопроекта.

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В ближайшее время закон поступит на подпись президенту России.

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