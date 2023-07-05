Севастополю обещают: туризм обеспечит 30% доходов

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Севастополь может увеличить доходы от туризма до 30% валового регионального продукта. Перспективным направлением остается строительство отелей уровня 4-5 «звезд» и круизных яхт.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал президент обще национального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, на Крымском полуострове нужно заниматься и важно заниматься туризмом. Туристические потоки сюда никогда не иссякнут, и инвесторы действительно приходят и в самые сложные времена, а подписанное соглашение с банком ВТБ даст возможность инвесторам чувствовать себя комфортнее. 6 миллиардов рублей будут направлены на поддержку инвестиционного пакета», – отметил он, говоря о подписанном на Санкт-Петербургском экономическом форуме соглашения с ВТБ.

«Город морской, портовый, и здесь задача использовать эти водные пути максимально эффективно. Действительно, нужно строить лодки, такие, например, как «Бавария 50», яхты. Сейчас в стране их не купить, за рубежом покупать дорого, льготы распространяются только на отечественных производителей, при приобретении за рубежом таких льгот нет. Поэтому сегодня Севастополю действительно нужно задействовать максимально все свои верфи, порты, инфраструктуру создать, туристические маршруты, экскурсионные маршруты и прочее», – подчеркнул Волков.

По его словам, долю туризма в Севастополе можно довести до 30% от валового регионального продукта.

«Я сейчас говорю не просто огульно, потому что фактически у нас сейчас есть возможность привлечь креативную экономику – это огромное количество отраслей, сфер. Мы видим, как развивается инфраструктура, культурно-познавательная составляющая, музеи, строится культурный кластер, появляются театры. И думаю, в Севастополе, наверное, одни из самых лучших возможностей для развития креативной экономики и туризма. Туризм подтянет инвесторов, инвестиционная составляющая потянет за собой развитие кластеров. Это связано и с производством оборудования, и различных материалов для индустрии гостеприимства. Так что здесь, мне кажется, спокойно можем двигаться с поддержкой ВТБ, «Сбербанка», который пришел в Крым, и у нас все получится», – считает Волков.

В туристической отрасли региону в целом и Севастополю в частности не хватает отелей и курортных комплексов высокого класса.

«Если сравнивать Крым с мощностями Краснодарского края и других регионов, нам действительно нужно еще построить огромное количество отелей уровня 4-5 звезд. Думаю, что на Крымском полуострове можно строить апартаменты. Этот рынок еще не использован полностью, и в дальнейшем будет использоваться как гостевые дома. Мы как раз работаем над законопроектом о них. Так что здесь, я уверен, у Севастополя еще потенциал колоссальный. В целом у Крыма возможности и земельный фонд очень большой. Мы перевооружаемся, если можно сказать, в курортную составляющую для Севастополя, используем инфраструктуру для туризма в будущем. Сейчас строятся дороги, 8 этап трассы «Таврида» заканчивают, и мы еще только в начале пути по созданию туристической инфраструктуры. Другие национальные проекты, кроме туризма, помогают как раз реализовывать комфортную городскую среду, магистральную инфраструктуру, создаются новые общественные пространства, парки, пляжные территории появляются благодаря мерам поддержки. Севастополь благодаря бурно развивающемуся виноделию, сыроварению и многим другим направлениям будет, наверное, одним из самых привлекательных туристических центров в стране», – заключил Волков.