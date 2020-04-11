Севастополю удалось избежать массового инфицирования

11.04.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Жесткие меры режима самоизоляции помогли Севастополю избежать массового инфицирования коронавирусом нового типа на начальном этапе.

Об этом в эфире телеканала СТВ заявил врио губернатора Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, большинство севастопольцев соблюдают режим самоизоляции, поэтому пока продлевать его до 30 апреля, как это сделано властями Крыма, нет смысла. Предварительно режим повышенной готовности сохранится до 19 апреля.

«Слава богу, первая линия отрицательная, будем надеяться, что здесь мы получим множественные заражения. Хотя это вполне могло быть реальностью, и это – результат нарушения тех режимов, о которых мы сейчас говорим, и которые перевели город в сложный режим функционирования жизни…

Из-за того, что большинство севастопольцев сейчас делают все правильно, мы до сих пор держимся в том нормальном варианте и, в принципе, если так будет продолжаться, то все-таки, вы видите, что я не продляю до 30 апреля режим самоизоляции.

Понятно, что на эту неделю мы практически исключаем всю группу риска, которая вернулась из заграницы, на этой неделе я ввел обязательную обсервацию для наших севастопольцев, для тех, кто пытается приехать в Севастополь из других регионов, где сейчас по методологии Роспотребнадзора такая же ситуация, как до этого была заграницей – Москва, Московская область, Санкт-Петербург», – заявил Развожаев.