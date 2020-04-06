Север Косово на карантине. Сепаратисты выясняют кто из них «агент Белграда»

06.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Решение «правительства» Косово закрыть на карантин из-за распространения COVID-19 двух крупных сербских анклавов – Северная Митровица и Звечан, а также допустить туда и в другие сербские анклавы медиков из Сербии, спровоцировало очередной виток грызни между местными албанскими сепаратистами.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Карантин в Северной Митровице и Звечане был введен вечером, 3 апреля, по решению местных сербских муниципальных властей и по согласованию с властями Приштины.

«Карантин в Северной Митровице и Звечане введен в полной координации с правительством, – прокомментировал ситуацию и.о. главы МВД, член движения «Самоопределение» Джелал Свечла. – Косовская полиция принимает все меры для полной реализации этого решения».

На данным момент так называемая косовская полиция совместно с итальянскими карабинерами из числа оккупационных сил KFOR перекрыла мост через реку Ибар, разделяющую Северную сербскую и Южную албанскую часть Митровицы, не позволяя никому переходить по нему. Одновременно в Косово начали прибывать медицинские работники из Сербии, число которых, в итоге, должно составить около сотни, в числе которых и ведущие вирусологи страны.

«Большому количеству медицинских работников из Серии было разрешено въехать в Косово и отправиться в разные места – Митровицу, Грачаницу, – прокомментировал ситуацию генеральный директор «косовской полиции» Решат Чаляй. – Но никто не въехал в Косово без разрешения».

По последней информации накануне, 5 апреля, в сербских общинах Косово были четыре новых случая заболевания коронавирусом, всего количество заболевших в них на сегодняшний день распределяется следующим образом: 17 в Косовской (Северной) Митровице, 7 – в Звечане, 2 – в Лепосавиче, один случай – в Грачанице. Один из заболевших сербов скончался. Всего в Косово выявлены 140 случаев COVID-19. Однако положение местных сербов до недавнего момента осложнялось тем, что жители южных анклавов, расположенных в недружественном албанском окружении не получали полноценной медицинской помощи и ухода, а обитатели северных откровенно игнорировали систему здравоохранения края, управляемую сепаратистами. С прибытием медиков из Сербии ситуация начала меняться.

Данные по сербским общинам на утро 5 апреля.

«Все инфицированные вирусом лица из Северной Митровицы, Лепосавича, Звечана, Зубина, Потка, Вучитрна, Ораховаца, Клины, Печа, Истока и Србицы, будут размещенны в Студенческом Центре в Северной Митровице, – дал расклад по ситуации в сербских анклавах директор сербской Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. – Инфицированные из Грачаницы, Приштины, Липляна, Обилича, Косово-Поле, Горе и Штрпце будут размещены в Клиническом центре в Грачанице, лица из Витина, Косовско-Каменицы, Гнилана и Ново-Брдо будут госпитализированы в медицинском центре Гнилана в Пасьяне…».

Джурич также подробно рассказал о том, как косовские медики и волонтеры распределяли лекарства, защитные маски, продуктовые наборы, гигиенические средства и мешки с мукой среди жителей южных сербских анклавов. Однако уже эти безобидные по сути действия, стали пищей для разного рода политических инсинуаций местной албанской элиты.

Так представитель созданной в свое время боевиками Армии освобождения Косово (UCK) Демократической партии Косово, поддерживающей нынешнего «президента» края, экс-полевого командира Хашима Тачи, Гондже Чауши обвинила «правительство» Альбина Курти, получившее 25 марта вотум недоверия «парламента» и дорабатывающее до формирования нового кабинета, в сдаче севера края Сербии:

«Уходящее правительство Альбина Курти передало северную часть Косово Белграду после того, как оно само оставило борьбу с коронавирусом в этом районе в руках сербских муницпалитетов, – написала Чауши в фейсбук. – Это безответственное правительство, не желавшее нарушать суверенитет нашего государства путем введения комендантского часа в Косово и в северной части Косово, никак не реагирует на карантин Белграда в двух муниципалитетах Косово – Северной Митровице и Звечане. Уходящее правительство несет ответственность за эту передачу суверенитета государства Косово, разрешая параллельным сербским структурам автономно управлять пандемическими мерами в нашей стране».

Гондже Чауши

Также Гондже Чауши отметила, что сложившая ситуация крайне беспокоит албанцев, живущих к северу от реки Ибар, которые теперь чувствуют себя неуверенно.

«Правительство Косово не должно позволять муниципалитетам на севере действовать вне контроля учреждений и органов, ответственных за предотвращение пандемии COVID-19, и, таким образом, создавать незаконное оперативное пространство для сербских властей на территории Косово, – отозвался на сложившуюся ситуацию сам косовский «президент» Хашим Тачи. – Что касается всех мер, принимаемых учреждениями здравоохранения, и мер по обеспечению правопорядка, правительство Косово обязано обеспечить их выполнение на всей территории Республики Косово».

Нагнетанию ситуации поспособствовало и заявление генерального секретаря некоей Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутиереса, который обвинил президента Сербии Александра Вучича и, что весьма забавно, вышеупомянутого Хашима Тачи чуть ли не в сговоре. Причем можно предположить, что руководителя разозлил сам факт того, что на территории, где введен режим карантина, больше не пускают представителей прессы.

«Кажется очевидным, что некоторые политики, начиная с президента Сербии Александра Вучича и президента Косово Хашима Тачи, используют кризис коронавируса для разжигания политической и социальной напряженности в своих собственных интересах, – заявил Гутиерес. – Мы призываем журналистов не играть в эти игры и действовать в интересах общества».

При этом, нужно отметить, что реакция на произошедшее, правда, достаточно сдержанная последовала и от представительств США и ЕС в Косово, которые выступили с призывами к косовским политиками и чиновникам отбросить этнические, политические и социальные противоречия и заняться борьбой с эпидемией.

Впрочем, ответ «правительства» на выпады демократов и «президента» тоже не замедлили себя ждать и были выполнены в том же духе, что и обвинения первых.

«Да, в Белграде есть политики и высокопоставленные чиновники, которые хотят конфликта в Косово, особенно к северу реки Ибар, – заявил в специальном видеообращении Альбин Курти. – Есть также политики и высокопоставленные чиновники и в Приштине, которые хотят конфликта в Косово, особенно на севере от реки Ибар. Все они хотят вызвать напряженность, потому им нужны инциденты.

Если бы у них получилось реализовать проект территориального обмена (территориями между Косово и Сербией, согласно которому Белград получал бы северные сербские анклавы, а Приштина южную населенную албанцами Прешевскую долину Сербии – ред.) это спровоцировало бы новые конфликты и кровопролитие. Но их проект провалился. Теперь они хотят конфликтов и кровопролития на местах, чтобы вернуться к территориальному обмену, к разделу Косово. Эта же идея лежит в основе намерения объявить чрезвычайное положение любой ценой».

При этом Курти сделал нелестное сравнение Тачи с лисой, «у которой горит хвост».

«Вы знаете мудрое изречение нашего народа, что когда у лисы горит хвост она кричит о том, что горит весь мир. В нашей ситуации лиса машет хвостом, чтобы сжечь всю нашу страну. Но нет, мы этого не допустим», – добавил косовский «премьер».

При этом соратник Курти, и.о. вице-премера Хаки Абази и вовсе обвинил Тачи в существовании сербских северных анклавов как таковых:

«Север был отделен (от остального Косово – ред.) двадцать лет назад, потому что Тачи отделил его, – написал чиновник на своей странице в фейсбуке. – Синхронизация (действий – ред.) Тачи, Мустафы (лидер инициировавшей вотум недоверия правительству Курти Демократической лиги Косово – ред.) и Вучича продолжается, заговор против Косово с намерением создать подчиненное (Белграду – ред.) правительство и премьер-министра- марионетку бессовестно поддерживается голосованием «Сербского списка» (партии косовских сербов – ред.)».

Альбин Курти и Хаки Абази

При этом, пока элиты косовских албанцев продолжают междоусобную грызню, обвиняя друг друга в работе на Белград, сам Белград продолжает спасать от эпидемии своих соплеменников в захваченном сепаратистами при помощи западных кураторов крае.