Северная группировка ВСУ близка к полной изоляции – Хайруллин

Сергей Вредников.  
23.07.2024 19:20
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если российской армии удастся продвинутся на участке Селидово-Курахово, украинская армия окажется разрезанной на две части.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если российской армии удастся продвинутся на участке Селидово-Курахово, украинская армия окажется разрезанной на две...

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«Основной рубеж для этой войны – это Покровское-Селидово-Курахово. Прорвав его, мы разделяем группировку ВСУ на две части – северную и южную», – подчеркнул военкор.

«Тогда Краматорск и Славянск остаются с одной стороны, а Запорожье с другой стороны. Фронт разрезается. Причём они изолированы друг от друга, а северная группировка становится совсем изолированной.

И уже не могут действовать как единое цело. Движение резервов вдоль линии фронта практически прекратилось. У укропов практически кончились свободные резервы», – добавил он.

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