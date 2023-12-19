Северная Ирландия наша, а Крым – это другое – ирландский премьер

Елена Острякова.  
19.12.2023 14:19
  (Мск) , Москва
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Балканы, Дзен, Косово, Крым, Политика, Россия


Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар рассчитывает присоединить к своей стране Северную Ирландию, являющуюся частью Великобритании.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар рассчитывает присоединить к своей стране Северную Ирландию, являющуюся частью Великобритании....

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«Так написано в нашей конституции, согласно которой в какой-то момент в Ирландии произойдет объединения Севера и Юга. В Северной Ирландии пока нет большинства, желающего объединения, но я надеюсь, что в какой-то момент моей жизни это произойдет. Не думаю, что это произойдет во время моего срока полномочий», – Варадкар.

При этом он утверждает, что Крым воссоединился с Россией в результате «вторжения и фиктивного референдума». А когда «африканский политик» попытался поговорить с ирландским премьером о присоединении Косово, тот смутился и сказал, что ничего об этом не знает.

«Независимость Косово была получена достаточно давно, поэтому я недостаточно в курсе этого события. Я знаю, что в Черногории так и было. Наша позиция в том. Что объединение может произойти только мирными средствами и при демократическом согласии. Не может быть никакой силы, никакого оружия. Любое голосование должно проводиться честно и свободно», – сказал Варадкар.

Однако «африканский» собеседник продолжал настаивать, и ирландцу пришлось признать страшное.

«Вы абсолютно правы, говоря, что Великобритания, Франция и даже Америка были колониальными державами и возможно остаются ими до сих пор. Но моя мать говорила мне, что злом зла не поправишь. Если Наполеон или Гитлер делали что-то неправильно, это не значит, что Путин может совершать неправильные поступки», – сказал Варадкар.

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