Северная Корея создала огромные проблемы украинской армии – Буданов

Анатолий Лапин.  
16.09.2024 11:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Россия, Украина


Военные поставки КНДР в России существенно влияют на ход боевых действий на Украине.

Об этом, выступая на «Ялтинской европейской стратегии», заявил заочно арестованный в РФ начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военные поставки КНДР в России существенно влияют на ход боевых действий на Украине. Об...

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«Как руководитель разведки я вам могу прямо сказать, что самая большая наша проблема от всех этих союзников России – это именно от Северной Кореи. Потому что те объемы военной продукции, которую они поставляют, в реальности влияют на интенсивность боевых действий.

Мы уже давно увидели закономерность – с приходом северокорейского корабля, который доставляет груз с боеприпасами, через 8-9 дней максимально интенсифицируются боевые действия на протяжении до двух недель. И это прямая зависимость. Они поставляют сумасшедшие объемы именно артиллерийских боеприпасов, что является критичным для Российской Федерации. То, что они поставляют баллистические ракеты – это неприятно для нас, но это не те объемы. А вот, что касается боеприпасов, то это самое критичное для нас. К сожалению, могу сказать, что с этим мы пока что не можем ничего сделать, это – горькая правда», – резюмировал Буданов.

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