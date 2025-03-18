Северная Македония: 59 погибших, более 150 раненных, толпа громит мэрию

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В македонском городке Кочани в ночном клубе «Пульс», где походил концерт группы ДНК, по нерадивости владельцев начался пожар.

В итоге сгорели все члены группы кроме одного из вокалистов и десятки зрителей. Возмущенные граждане разгромили принадлежавшее владельцу клуба кафе и мэрию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По предварительной информации пожар в клубе «Пульс» начался из-за пиротехники, которая сопровождала концерт группы. В клуб, рассчитанный максимум на 250 человек, набилось порядка 1500 человек – в основном молодежь от 14 до 27 лет.

При этом работало заведение с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности – на весь клуб было всего две системы оповещения, а эвакуационные выходы отсутствовали, не было пожарных гидрантов, имелось всего два огнетушителя, стены не были покрыты огнестойким материалом. Сам клуб был официально оформлен, как торговое помещение для легкой промышленности». По некоторым данным владела «Пульсом» албанская семья.

В результате пожара погибли 59 человек, среди которых четыре участника ДНК, включая вокалиста Андрея Джорджевски, которые поначалу выжил, но начал выносить раненных и тоже погиб.

Среди пострадавших – двадцать несовершеннолетних, двадцать находятся в тяжелом состоянии. Водитель скорой помощи, всю ночь развозивший посетителей концерта по больницам, после смены скончался от сердечного приступа

Болгарский Патриарх Даниил совершил чин поминовения погибших в пожаре в Кочани в соборе Святой Недели в Софии. В стране объявили недельный траур, к трауру присоединилась и соседняя Сербия, где траурным днем объявлено 18 марта. Сербия и Болгария отправили на место трагедии своих парамедиков, при этом сербские, греческие и турецкие стационары разместили у себя пострадавших, 29 из них – непосредственно в Сербии.

«Теперь кто-то пытается скрыть преступление с помощью политизации. Пощады не будет, кем бы они ни были, какой бы национальности и какой бы политической партии они ни были. Это, я бы сказал, массовое убийство, которому кто-то позволил произойти за деньги, за взятки, за коррупцию. И здесь нет никакой политики, вы все будете привлечены к ответственности. Если они думают, что попытаются разыграть этническую карту, это не сработает», – заявил премьер-министр Северной Македонии Християн Мицкоски.

На следующий день после трагедии возмущенная толпа граждан, скандируя «Убийцы!», разгромила кафе «Классик», принадлежавшее семье владельцев «Пульса» и закидала камнями мэрию Кочани.

Сам градоначальник Люпчо Папазов подал в отставку и был вызван на допрос в прокуратуру. Помимо хозяев клуба правоохранители арестовали уже бывших министра экономики Крешника Бектеши, директора Государственной рыночной инспекции Горана Трайковски и ещё нескольких чиновников.