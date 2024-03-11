Северная Македония согласилась лечить боевиков ВСУ и набросилась на компании с российским капиталом

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Администрация президента Северной Македонии Стево Пендаровски (на фото) одобрила открытие на территории страны Центра реабилитации военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает агентство МИА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Администрации президента Северной Македонии сообщили, что идея открытия центров по реабилитации раненых украинских военнослужащих в странах Западных Балкан, включая Северную Македонию, приемлема для Скопье. Но необходима проработка конкретных деталей.

«Нам понадобится заключение Минздрава о возможностях государственных учреждений здравоохранения. Однако в Министерстве обороны есть потенциал, который можно соответствующим образом использовать. Конкретной даты у нас пока нет, но Минобороны и армия готовы реагировать быстро и незамедлительно», – прокомментировала ситуацию министр обороны Славянка Петровска.

При этом глава ведомства рассказала про то, как Россия якобы пыталась проникнуть в систему Министерства обороны Северной Македонии через систему госзакупок. В частности, тендер на разработку системы криптографической защиты информации выиграла компания из ЕС, принадлежащая российским собственникам, которая в последний момент на пятьдесят процентов снизила цены на свои услуги. Однако вмешательство западных спецслужб «не дало сделке осуществиться».

«Мы анализируем произошедшее и, наверное, нужно будет изменить закон о государственных закупках, потому что в нем сказано, что побеждает предложение с самой низкой ценой», – вещала Петровска.