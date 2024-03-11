Северная Македония согласилась лечить боевиков ВСУ и набросилась на компании с российским капиталом

Алексей Топоров.  
11.03.2024 20:58
  (Мск) , Скопье
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Русофобия, Северная Македония, Скандал, Спецоперация, Украина


Администрация президента Северной Македонии Стево Пендаровски (на фото) одобрила открытие на территории страны Центра реабилитации военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает агентство МИА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация президента Северной Македонии Стево Пендаровски (на фото) одобрила открытие на территории страны Центра...

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В Администрации президента Северной Македонии сообщили, что идея открытия центров по реабилитации раненых украинских военнослужащих в странах Западных Балкан, включая Северную Македонию, приемлема для Скопье. Но необходима проработка конкретных деталей.

«Нам понадобится заключение Минздрава о возможностях государственных учреждений здравоохранения. Однако в Министерстве обороны есть потенциал, который можно соответствующим образом использовать. Конкретной даты у нас пока нет, но Минобороны и армия готовы реагировать быстро и незамедлительно», – прокомментировала ситуацию министр обороны Славянка Петровска.

При этом глава ведомства рассказала про то, как Россия якобы пыталась проникнуть в систему Министерства обороны Северной Македонии через систему госзакупок. В частности, тендер на разработку системы криптографической защиты информации выиграла компания из ЕС, принадлежащая российским собственникам, которая в последний момент на пятьдесят процентов снизила цены на свои услуги. Однако вмешательство западных спецслужб «не дало сделке осуществиться».

«Мы анализируем произошедшее и, наверное, нужно будет изменить закон о государственных закупках, потому что в нем сказано, что побеждает предложение с самой низкой ценой», – вещала Петровска.

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