«Северному потоку-2» быть, Украине остается лишь клянчить у ЕС преференции

16.08.2019, Киев

Время для попыток отменить или отсрочить строительство «Северного потока-2» безвозвратно утеряно.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат ВР, экс-тягнибоковец Сергей Рудык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«От того, что мы перестаём реагировать и давить на наших заграничных партнёров – не партнёров, не знаю, потому что «Северный поток» – это весомый показатель, что партнёрство – только поговорить. Когда-то в начале войны такой шаг навстречу Украине сделали французы, которые отказались от поставки «Мистралей», они потеряли несколько миллиардов евро, и это был серьёзный удар по ним с экономической точки зрения, но они показали, что есть вещи, которые выше материальных благ даже в контексте этой страны.

Сейчас немцы первые, кто с одной стороны говорили, что мы защищаем Украину, первыми от этого отказались, и мне кажется, что вариант с отменой, отсрочкой «потока» – это уже пройденный путь, максимум, что мы можем это выторговывать себе преференции, а там будет как будет», – посетовал Рудык.

Напомним, что вторая нитка Северного потока» значительно уменьшит транзит российского газа в ЕС через территорию Украины, что приведет к значительным финансовым потерям для Киева.