Северный флот готовится к противодействию американским подлодкам

29.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Ударный атомный подводный флот США усиливает свое военное присутствие в Арктике, чем озабочено российское военное командование, которое организовало на Северном флоте серию перманентных учений по поиску и обнаружению подводных лодок вероятного противника.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ссылаясь на минобороны, издание указывает, что на на этой неделе в подобных маневрах участвовали ракетный крейсер «Маршал Устинов», противолодочные корабли бригады охраны водного района Кольской флотилии, а также противолодочные самолеты и вертолеты Ту-142, Ил-38 и Ка-27ПЛ, которые действовали с береговых аэродромов. В ближайшие дни поиск субмарин продолжат противолодочный корабль «Североморск» и малый противолодочный корабль «Онега», которые будут взаимодействовать с многоцелевым подводным стратегическим ракетоносцем СФ.

«По сравнению с прошлыми годами Северному флоту приходится наращивать количество маневров, связанных с противодействием военной активности надводных кораблей и подводных лодок НАТО, в первую очередь США. В начале мая ударная группа альянса в составе четырех кораблей ВМС США и Великобритании впервые за прошедшие несколько десятилетий действовала в Баренцевом море. Российскому военному флоту пришлось реагировать соответствующим образом: организовать стрельбы, маневры, чтобы кораблям НАТО у наших границ было крайне некомфортно.

Но это были надводные маневры. Корабли альянса спустя какое-то время покинули регион. А вот подводный флот США и других стран у берегов России присутствует постоянно», – заявил «НГ» председатель ЦК Общероссийского профессионального союза военнослужащих, капитан первого ранга запаса Олег Шведков, который долгое время служил на субмаринах Северного флота.

Военный эксперт полковник Владимир Попов также обращает внимание на важность такого рода учений.

«Имеют ли американские субмарины подводное преимущество – сказать трудно. Но очевидный факт, что ударные подводные лодки США – это очень грозное оружие. И ему надо уметь противодействовать, что и делается при отработке задач военных учений сил ВМФ и морских сбор-походов», – подчеркнул Попов.

Он также подчеркнул, что задачи ВМС США в Арктике имеют долговременную основу и под это подготовлена соответствующая военная инфраструктура.