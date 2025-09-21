Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Северный морской путь, представляющий серьезную конкуренцию Суэцкому каналу, ожидаемо стал объектом поползновений недругов России. К сожалению, в информационных атаках вольно или невольно участвуют и весьма известные российские авторы.

Наиболее остервенелое сопротивление со стороны основных геополитических конкурентов России вызывает нынешний порядок прохода по Северному морскому пути. Для захода судов других стран нужно запрашивать разрешение у российской стороны. Именно эту норму сейчас пытаются оспорить лоббисты, заинтересованные в ослаблении суверенитета нашей страны над этим обширным районом крайнего Севера.

Действующий порядок судоходства в российской Арктике – это не какая-то прихоть русских, а полностью легитимная мера, направленная на обеспечение безопасности и сохранение уязвимой арктической экосистемы.

Норма базируется на конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. Государства вводят особые правила в регионах с суровыми климатическими условиями и повышенной опасностью, где аварии и загрязнение морской воды несут угрозу экологии.

Такое положение дел провоцирует обильное слюнотечение у тех же американцев, не являющихся участником конвенцию ООН по морскому праву и не ратифицировавших договор, занявших интересную позицию, сводящуюся к тому, что они исполняют пункты конвенции там, где им выгодно, напрочь отметая те правила, что им невыгодны.

Нужно пояснить, что часть Северного морского пути проходит в территориальных и внутренних водах России. Туда военные корабли НАТО могут заходить, только если запросят разрешение по дипломатическим каналам за 90 дней. Зато плавсредства альянса все чаще демонстративно появляются в той части СМП, что относится к исключительной экономической морской зоне России. И эта деятельность НАТОвцев в рамках «свободы судоходства» часто носит откровенно провокационный характер.

Поэтому, с учетом таких вызовов, сейчас стоит вопрос об ужесточении порядка плавания в акватории СМП и для военных кораблей.

Неудивительно, что на этом фоне в российской медиа-сфере всё чаще стали появляться вбросы, цель которых – наоборот, ослабление контроля России над СМП.

Причём, западники действуют довольно тонко – будто инициатива исходит совсем не от них. Пример – недавняя публикация в канале известного китаеведа Николая Вавилова. Там признаётся, что объем перевозок по СМП растёт, однако «препятствием» для развития маршрута якобы является «необходимость получения разрешения от России».

Некомпетентность автора, хайп, популизм или классический пример, как недруги, маскируясь, разгоняют деструктивную повестку?