Северный морской путь нужно прокладывать через оккупированный Украиной Краматорск

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Стоимость строительства сверхмощного головного атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер», ранее составлявшая 128 миллиардов рублей, может вырасти на 40–60% из-за того, что завод «Энергомашспецсталь», расположенный в Краматорске (ДНР), пока находится под контролем Украины.

Об этом сообщает «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Энергомашспецсталь» должен был изготовлять крупные корпусные отливки: ледовый зуб, кронштейны пера руля и кронштейны гребных наружных валов. Краматорск пока находится под контролем ВСУ и подвергается обстрелам. Отливки завод должен был поставить еще в 2022 году.

По данным издания, судоверфь «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка), являющаяся основным подрядчиком по проекту, пока не заключила договор с Уральским заводом тяжелого машиностроения.

Кроме того, как сообщают «Ведомости», сегодня принадлежащее «Роснефти» ЦКБ «Айсберг» (Санкт-Петербург) ведет перепроектирование «Лидера» из-за необходимости заменить импортное радиолокационное и навигационное оборудование. На середину марта вместо 15% от общего объема плановых работы выполнено лишь 5%.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин, выступая недавно в Госдуме, сообщил, что кабмин активно занимается стимулированием импортозамещения в атомном судостроении. В частности, государством проведена инвентаризация, осуществлен подбор отечественных аналогов, определен перечень более 60 самых критичных видов судового оборудования, порядка 15 миллиардов рублей выделено в качестве субсидий на производство дефицитных комплектующих.

Гентский институт международных исследований (Бельгия) прогнозирует, что Китай и Индия станут главными российскими партнерами в Арктике в ближайшие десятилетия. Возможно, эти страны окажут помощь в строительстве ледоколов.

Ледокол «Россия» мощностью 120 МВт должен обеспечить круглогодичную проводку судов по Севморпути с коммерческой скоростью в 10–12 узлов для вывоза углеводородов на внешние рынки. В первую очередь ледокол должен обеспечить круглогодичный вывоз СПГ с арктических проектов НОВАТЭКа на Ямале.

Два новых российских атомных ледокола » заложат на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге в мае 2024 года и в октябре 2025 года соответственно. Уже построены три атомохода: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Они уже вошли в состав атомного ледокольного флота России.

Всего у России около 50 ледоколов, значительная часть из которых — атомные. По количеству арктических судов страна уверенно занимает первое место в мире, тогда как США в настоящее время располагают всего двумя ледоколами.