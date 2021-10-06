Северный морской путь составит глобальную конкуренцию Суэцкому каналу

06.10.2021 21:18 (Мск), Москва, Елена Острякова

Россия намерена создать глобальный транспортный коридор на базе Северного морского пути.

Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации РФ, заявил вице-премьер Юрий Трутнев, передает корреспондент «ПолитНавигтора».

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«По сути, он сшивается, российский Север. Стратегической задачей является создание на базе Северного морского пути нового глобального транспортного коридора. Если говорить о конкуренции с Суэцким каналом, то необходимо отметить, что Северный морской путь короче на 40%. В то же время объём перевозок по Северному морскому пути составляет 33 млн тонн в год, а по Суэцу превышает 1 млрд», – сказал Трутнев.

Объём перевозок по Северному морскому пути неуклонно растёт, но для достижения реальной конкуренции с Суэцким каналом, необходимо сделать очень многое, указал он.

«Построить ледоколы, улучшить транспортную инфраструктуру, обеспечить связь, интернет, метеорологию и радиолокацию льда. Создать систему спасения, построить адаптированный к арктическим условиям флот. Важной задачей является улучшение качества жизни людей по всей трассе Северного морского пути», – подчеркнул вице-премьер.

На сегодняшний день проводку судов в водах Северного Ледовитого океана осуществляют 5 атомных ледоколов. К 2026 году будут введены еще 4 атомных ледокола проекта 22-220, к 2027 году – первый ледокол проекта «Лидер». К середине 2022 года планируется разработка технического задания на проектирование и строительство четырех СПГ-ледоколов.

«Грузовой флот ледового класса к 2030 году будет увеличен более чем в три раза. Необходимо построить более 30 танкеров, 40 балкеров и 22 контейнеровоза», – сказал Трутнев.

В рамках космической программы России до 2025 года будет запущено 3 радиолокационных спутника для осуществления контроля за ледовой обстановкой. Один метеорологический спутник уже выведен на орбиту.

Планируется создание спасательных станций по всей протяженности Северного морского пути. На эти цели уже выделено 37 млрд руб. до 2026 года.

Всего на трассе расположено 18 портов, из них уже модернизируются три – Певек, Мурманск и Архангельск, а до 2024 года работы проведут еще в четырех. Также строятся терминал «Енисей», порт Бухта Север и терминал «Утренний» в порту Сабетта.

Суммарный грузооборот портов, расположенных на СМП, через три года составит 85 миллионов тонн. Порты будут соединены с железными дорогами. После их ввода в эксплуатацию суммарный грузопоток по Северному морскому пути составит 85 млн тонн.

«Новым этапом в развитии Северного морского пути станет запуск в 2022 году регулярных контейнерных перевозок, которые обеспечат доставку рыбной продукции с территории Дальнего Востока в европейскую часть страны. А в 2023-2024 годах начнется круглогодичная навигация в высоких широтах», – прогнозирует Трутнев.