Северный морской путь вдоль России бьёт рекорды по грузоперевозкам

04.11.2020, Москва, Елена Острякова

Рекордное количество транзитных грузов (1 млн. 280 тыс. тонн) было перевезено по Северному морскому пути в этом году до 1 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Администрация Северного морского пути», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предыдущий рекорд был достигнут в 2012 году – 1 млн. 200 тыс. тонн», – уточнили в пресс-службе.

Под транзитным рейсом понимается движение судна от западной до восточной границы Северного морского пути или наоборот – от восточной до западной границы без осуществления грузовых операций в портах и пунктах Северного морского пути.

Общий объем грузоперевозок за 9 месяцев 2020 года составил 24,5 млн тонн. В основном перевозится сжиженный природный газ, а компаниям, которые его производят, предоставляется ряд налоговых преференций. В развитие инфраструктуры региона государство инвестирует 110 млрд руб.

Напомним, Россия не имеет права брать деньги за проход гражданских судов по Северному морскому пути, но обязана обеспечить их безопасность. Поэтому судовладельцы нанимают ледоколы Росатома.

В конце октября крупнейший корабль береговой охраны Норвегии (страна-член НАТО) — ледокол KV Svalbard («Свальбард»), следуя Северным морским путем в исключительной экономической зоне России, зашел в море Лаптевых. Норвежские власти выполнили весь комплекс уведомительных мероприятий для беспрепятственного прохода своего ледокола до моря Бофорта, где он должен снять несколько датчиков, установленных в прошлом году для замера температуры.

Сезон навигации на Северном морском пути становится все дольше, возрождаются порты. В перспективе Россия намерена создать систему круглогодичной проводки судов. Для этого на дальневосточной верфи «Звезда» строится первый ледокол нового класса «Лидер».