«Северный поток-2» будет остановлен с вероятностью 60 на 40 – Погребинский

23.09.2020, Киев, Игорь Петров

Будет ли достроен «Северный поток-2» зависит от ситуации в США, поскольку немецкие бизнес-элиты смогут продавить этот проект только если США ослабеют.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С вероятностью 60 на 40 («Северный поток-2» будет остановлен). 60 – будет остановлен на неопределённое время, 40 – что все же будет достроен. Это зависит от итога противостояния в Соединенных Штатах.

Если немецкие бизнес-элиты, которые заинтересованы в постройке, прежде всего, увидят что США слабеют в результате безобразий, которые продолжаются, то они смогут продавить «Северный поток-2», а если все-таки там ситуация успокоится, допустим, с большим перевесом выиграет Байден, тогда интерес у них по-прежнему будет – не надо достраивать, но это спокойно – у них уверенная позиция, и европейцы будут ложиться дружно под такую устоявшуюся, стабильную силу США. А если там будет безобразие продолжаться, то, я думаю, что шансы есть», – заключил Михаил Погребинский.