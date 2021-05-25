«Северный поток-2» достроят несмотря ни на что – злой Муждабаев

25.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на сбитие «Боинга» МН 17 в небе над Донбассом, Германия, Голландия и Малайзия продолжают торговать с Россией и закрывать глаза на все «преступления Путина».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший российский либеральный пропагандист, а ныне меджлисовский экстремист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин сбил пассажирский лайнер малазийских авиалиний, малазийцы правда продали своих погибших за закупки пальмового масла, которое сейчас жрут русские во всех продуктах.

Проблема в том, что там было 20 граждан Германии и 40 граждан Голландии, а они вспомнили своих убитых Путиным? Нет. Голландская фирма помогала Путину строить мост (Крымский мост – прим. ред.) в оккупированный Крым, немецкий Simеns поставлял туда турбины, и федеральное правительство закрывало на это глаза», – сказал он.

Также экстремист отметил, что «Северный поток-2» является «индульгенцией Владимиру Путину» и карт-бланшем на любые «преступления».

«Потом совместно продолжили строительство «Северного потока-2», и строится нормально, зашибись! Почему бы и нет… Дела идут, но в 20 немецких семьях нет родственников, но и что? Ради интересов бизнеса, почему бы и нет. По сути «Северный поток-2» – индульгенция Путину. Можно вспомнить чемпионат мира по футболу, все обнимались и радовались – это тонна индульгенций, которых насыпали целую горку. Я думаю, что если даже Путин сейчас взорвёт грязную атомную бомбу в Берлине, «Северный поток-2» все равно достроят», – злобно заключил Муждабаев.