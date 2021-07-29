«Северный поток-2» оборачивается для Украины тяжелыми политическими последствиями

29.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Запуск «Северного потока-2» будет означать, что Россия и Запад пришли к консенсусу относительно Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Есть политические последствия запуска «Северного потока-2», которые сегодня недооценены. Этот запуск будет иметь стратегические последствия для Украины. Во-первых, решение новой администрации США в отношении не усиления санкций или даже снятие санкций с немецких участников «Северного потока-2» является глубоко символичным для всего мира. Это такая своеобразная отмашка, символ того, что мы восстанавливаем сотрудничество с Россией, сотрудничество с Россией возможно, несмотря на Крым, Донбасс, Боинг и всё остальное. Это знак, отмашка в части восстановления business as usual, бизнеса в режиме «как всегда», который был до 2014 года», – сказал эксперт.

«Это безусловно, будет влиять в целом на отношение мира к России, Украине, украинскому кризису, на восстановление отношений между Западом и Россией, несмотря на сохраняющийся и нерешённый кризис вокруг и в Украине. Последствия такого рода решений мы будем чувствовать на себе еще десятилетия в политическом плане – нас будут забывать, нас будут обходить, нас будут игнорировать, мы станем просто неудобной темой. Так же, как в приличном обществе некоторые темы не обсуждают, политики будут всё меньше и меньше обсуждать тему Украины. В этой части возможен политический перелом», – считает аналитик.

«Второе последствие – то, что в ближайшее время не только Россия, но и западные страны не считают Украину страной, которая будет стабильной. Россия и Запад совместно исключают Украину из мировых торговых потоков в части торговли энергетикой. Это означает, что есть консенсус и России и Запада в отношении того, что ближайшие десятилетия украинская проблема не будет решена, её решение крайне сложно и прокладывать какие-либо торговые потоки, инвестировать в нашу страну, включать её в какие-то новые торговые отношения нецелесообразно. Это просто исключение Украины из мировой геоэкономической карты», – добавил политолог.

«Да, это произойдёт ни в один момент, я говорю об тренде, но, поверьте, когда мы будем говорить об этом лет через пять-семь, мы уже будем чувствовать это на себе. И не только в части «Северного потока-2», газотранспортной системы, но и в целом в части инвестиций, экономического климата и всего остального в нашей стране. Это второе, очень тяжёлое последствие.

Третье – мы же понимаем, что после такого решения в США и Германии говорить о каких-то новых санкционных режимах в отношении России сложно. Должно случиться что-то экстраординарное, чтобы Запад вернулся к прежней политике. Вся эта ситуация означает подрыв, начало подрыва всего санкционного механизма, который выстраивался в отношении России.

Почему это делает Запад – другой вопрос, но ответ такой. США выгодно, нужно одновременно вернуть партнерство с Европой, потерянное при Трампе, и исключить Россию из геополитического противостояния с Китаем. Факт остаётся фактом – когда возник кризис между принципами и интересами у западных партнеров, интересы превысили те принципы, те договоренности которые они имели с Украиной. И так было и так будет всегда. Вот такое сегодня отношение к Украине», – сказал Бортник.