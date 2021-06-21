«Северный поток-2 – реальность» – в Киеве думают, как спасти украинскую ГТС

21.06.2021, Москва, Владмир Гладков

Новости Украины

Ни Европа, ни США не заинтересованы в том, чтобы остановить строительство «Северного потока-2» и лучшее, что может сделать Украина в этой ситуации – постараться сохранить транзит.

Об этом в эфире принадлежащего Петру Порошенко телеканала «Прямой» заявили эксперты, комментируя возможность достройки «Северного потока-2» и введения санкций против проекта со стороны ЕС и США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, Европейский Союз не будет ставить настолько жесткие санкции, чтобы полностью заблокировать – это будет означать выход Германии из Европейского союза, оно им надо? Нет, оно им не надо», – заявил политичекий эксперт Антон Малеев.

«Мне кажется, что, к сожалению для Украины, – судьба «Северного потока-2» решена. К этому шло много лет. Собственно, когда вспоминали об отставке Коболева, в том был и вопрос, где были люди из наблюдательного совета («Нефтегаза»), которые вроде бы должны были бороться с «Северным потоком 2, в частности, Амос Хохштейн, о котором писали СМИ, а потом, когда Байден стал президентом, он уже был идеологом того, чтобы «Северный поток-2» запустили. Я узнавал по своим источникам, почему это получилось. Говорят, что немцы заявили такой безоговорочный аргумент – если «Северный поток-2» запустят, то собственно они будут контролировать, брать ли у России газ или нет, а не Украина или ещё какая-то другая страна. К великому сожалению. Поэтому, не хочется искать виновных, но я думаю, что «Северный поток-2», к сожалению, сложился», – считает политтехнолог Петр Охотин. «У Германии свои интересы, потому что Европа увеличивает потребление газа на свои промышленные потребности, несмотря на всю стратегию по озеленению энергетики. Поэтому для Украины один вопрос – сохранить транзит через Украину, поскольку есть условия продолжения транзита, то их надо продолжать. Во-вторых, вообще представить энергетическую стратегию – как мы, собственно, дальше будем управлять нашей трубой. И третье – какая стратегия «Нефтегаза» по поводу добычи нашего газа и, возможно, его экспорта. Без этих вопросов сложно рассматривать нашу стратегию борьбы с «Северным потоком», который достроится», – отметила политконсультант Екатерина Одарченко.