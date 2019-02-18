18.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Все позитивные заявления западных стран в отношении России на Мюнхенской конференции – лишь слова в защиту сохранения позиций в соответствии со своими шкурными интересами.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если выступление Меркель – это прорыв, то я тогда не знаю, что такое не прорыв. Потому что Меркель практически униженно умоляет американцев не отнять у неё «Северный поток-2», потому что деньги уже уплачены», – заявил политолог.

«Какая «активная оборона»? Уровень русофобии зашкаливает, все в том или ином виде говорят, что Россия – враг», – согласился ведущий Владимир Соловьёв.

«Речь идёт о сохранении позиций по двум вопросам, по которым у европейцев шкурный интерес. У Меркель личный шкурный интерес в «Северном потоке-2» и второе – это сохранение позиций европейских стран в расчётах с Ираном. Потому что, как выяснилось, без участия России систему эту не слепить», – добавил Дмитрий Евстафьев.