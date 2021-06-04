«Северный поток-2» стал приговором украинской государственности – Бортник

04.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Согласившись на газопровод «Северный поток-2», Европа и Россия договорились, что Украина будет «серой зоной» нестабильности.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бортника, подписав с Россией договор о «Северном потоке», Запад признал, что Украина не будет его частью, а сохранится как зона конфронтации.

«Европа, подписывая договор о «Северном потоке-2» с Россией, де-факто признает, что в ближайшие годы или десятилетия, пока работает этот газопровод, Украина вряд ли будет стабильным партнером, через которого можно планировать стабильный и постоянный транзит. Фактически в политическом смысле ЕС и Россия признают, что Украина будет «серой зоной», нестабильной территорией, через которую планировать свои глобальные инфраструктурные проекты нельзя, потому что нет уверенности в том, что это состоится. Это самое худшее», – сказал эксперт.

«Этот «Северный поток-2» в какой-то мере – это политический приговор первой инстанции всей украинской государственности, всей нашей модели управления. Они-то думают в длинную. Мы живем месяцем, днем, а они планируют на десятилетия. Если бы это было по-другому, то какой смысл было вкладывать миллиарды, возможно, десятки миллиардов евро в новый газопровод, если через Украину можно качать в четыре раза больше, нежели качается сейчас, если бы была надежда на то, что Украина станет частью или западного мира, войдет в ЕС или в НАТО, будет стабилизирована или станет частью России.

Скорее всего, их аналитики, прогнозисты смотрят на эту ситуацию следующим образом – что тут будет нестабильность, конкуренция, периферия, конфронтация, фронтир такой себе, через который иметь поставки газа рискованно, от которого лучше не зависеть, от этой зоны», – заявил Бортник.