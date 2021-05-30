«Северный поток-2» заставит Киев идти на поклон к Москве

30.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вероятнее всего, уже осенью трубопровод «Северный поток-2» будет достроен и запущен в эксплуатацию. Это поставит крест на так называемой «реверсной схеме» закупок газа Украиной, уже сейчас Киеву следует готовиться к непростым переговорам с «Газпромом».

Такой прогноз у себя в блоге публикует обслуживающий Петра Порошенко украинский политолог Виктор Уколов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он выразил опасение, что трубопровод «Северный поток-2» могут достроить в сентябре этого года, и с момента введения его в действие Украину ждёт целый ряд проблем. Среди прочих Киев будет вынужден делать реальный реверс газа из Словакии, а не по документам, как сейчас.

«Не известно, будет ли у Словакии достаточно газа, чтобы обеспечить необходимое давление и объемы на Украине до самой восточной границы. Газа для Харькова и Мариуполя хватит? Думаю, украинское правительство уже сейчас прорабатывает проекты покупки газа у Газпрома. Но тогда в Москве снова возникает удобный рычаг для политического шантажа. А если газ у Путина не купить, и словацкого газа не хватит – развернется пропаганда России, «злобные «бандеровцы» хотят заморозить русскоязычный восток …», – делится опасениями Уколов.

По его словам, это только небольшая часть проблем, которые начнутся уже следующей осенью.

«Проблема Зеленского в том, что он не хочет мыслить. Как он признался когда-то – на стратегию ему не хватает времени», – заключил политолог.