«Северный поток» не даст украинской верхушке воровать

10.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Правящая украинская верхушка неспроста беспокоится по поводу строительства Россией обходных газопроводов – после их запуска киевские чиновники утратят колоссальные доходы на схемах с российским голубым топливом.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас происходит на Украине в газовой сфере – это афера… При Кучме мы газ получали в долгосрочном контракте по 50 долларов. И этот контракт был специально расторгнут, потому что алчных «оранжевых» политиков в лице Ющенко, пришедших к власти, не устраивала маржа в три доллара за тысячу кубических метров. Они подняли цену сначала до 98, потом до 180 долларов, и так далее», – напомнил политик.

По мнению Килинкарова, реверс газа из Европы в Украину – это не более, чем махинация, на которой навариваются киевские чиновники, проводя по бумагам покупку у европейских фирм-посредников, с которых имеют «откаты».

«Я хочу развеять миф о том, что Украина якобы не покупает российский газ, а реверсом получает его из Словакии, Венгрии, Лихтенштейна или ещё откуда-то. Никакого реверса не существует. Этот газ отбирается на территории Украины из этой транзитной трубы.

То есть, он не заходит на территорию Евросоюза. Реверсом работают только бумаги и ноги. У этих бумаг есть ноги, которые бегают от Лихтенштейна в Украину и обратно. Я думаю, они электронной почтой обмениваются документами, и на том весь реверс заканчивается.

Поэтому их, конечно, беспокоит ситуация, которая складывается с российским газом. Кроме того, это три миллиарда долларов, которые Украина получает за транзит российского газа ежегодно», – добавил экс-парламентарий.