«Северный поток» не оставит Украине шансов

27.02.2019, Москва, Михаил Рябов

«Северный поток» – гораздо более выгодный маршрут транспортировки российского газа в Европу, нежели украинская ГТС, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Украинское направление, на сегодняшний день, является самим дорогим и там самый высокий тариф установлен — он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты. Чем, например, такие маршруты, как «Ямал-Европа», чем «Северный поток-1». Это обусловлено, в первую очередь, тем, что украинская газотранспортная система создавалась около 50 лет назад, тогда были еще старые технологии, достаточно большой износ основных фондов, большие потери при транспортировке газа. Реализация новых газотранспортных систем, которые строятся, такие как «Турецкий поток», «Северный поток-2, основана на самых последних современных технологиях, которые используются в этой области. Это трубы большого диаметра, это высокое давление, высокая скорость передачи газа, низкие потери», – цитирует Новака пресс-служба министерства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Маршрут «Северного потока-1» через Балтийское море оттуда до Германии на 1885 км короче, чем через украинскую ГТС. При том, что украинская газотранспортная система, как я уже сказал, в достаточно изношенном состоянии с большими эксплуатационными расходами и так далее. Она требует просто огромных вложений, миллиардов евро для того чтобы ее восстановить и модернизировать до уровня хотя бы соответствующих современным технологиям. Какой смысл использовать, «Жигули», если у вас есть современный автомобиль, «Лада», например, если не говорить о каких-то иностранных моделях. Поэтому себестоимость транспортировки газа по «Северному потоку-1» на сегодняшний день обходится почти в 2 раза дешевле потребителю, чем себестоимость транспортировки по газовой системе Украины», – подчеркнул Новак.

Он напомнил, что 1 января 2020 закончится действующий контракт Украины и РФ по транзиту газа. Россия ждет от Киева предложений по тарифам и урегулирования спора по старым долгам за газ, которые Украина отказывается признавать, ссылаясь на «агрессию» Москвы.

«Должны быть предоставлены условия, которые были бы конкурентноспособные по отношению к другим маршрутам. Таким как «Турецкий поток», «Северный поток-1», «Северный поток-2», «Ямал -Европа» (газотранспортная система, которая проходит по территории Белоруссии и Польши). И, соответственно, тарифы на прокачку газа должны быть конкурентными. Второе базовое условие – это урегулирование всех возникших споров, которые сегодня рассматриваются в различных инстанциях арбитражных судов», – сказал Новак.

«Мы видим, что у нас будут загружены не только новые газопроводы и транспортные структуры, но есть потенциал, в том числе, и для того, чтобы осталась в качестве маршрута и использовалась газотранспортная система Украины. В каком-то объеме. Этот объем зависит от потребностей непосредственно потребителей Европы», – подчеркнул министр.

«Готовы сохранить часть поставок через украинскую газотранспортную систему. Потому что видим, как я говорил, что потребление газа будет расти и его хватит для того чтобы загружать и «Северный поток-2», и «Турецкий поток», и обеспечивать, в том числе, и часть транзита через газотранспортную систему Украины. Надо просто понимать, будет ли модернизирована эта газотранспортная система, в перспективе будет ли она конкурентноспособной или нет. Мы не можем гарантировать, что мы еще будем 50 лет ее использовать. Если Украина будет модернизировать ее, соответственно, создавать конкурентные условия, наверно она еще сможет долгое время использовать эту инфраструктуру. Для нас это чисто коммерческий проект», – заключил Новак.